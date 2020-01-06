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في زيارةٍ رسمية.. نائب وزير الدفاع السعودي يصل الولايات المتحدة

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:04 م
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نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان
نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان
الفجر السعودي
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وصل نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له اليوم الإثنين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارةٍ رسمية.

وسيلتقي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال الزيارة عددًا من المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم الأمن والاستقرار.

وكان في استقباله لدى وصوله سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية السفيرة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والملحق العسكري السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية اللواء الركن فواز الفواز وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.

خالد بن سلمان آل سعود
نائب وزير الدفاع السعودي، وأحد أبناء الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، والأخ الشقيق للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، كان يشغل منصب سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ما بين 22 أبريل 2017 حتى 23 فبراير 2019..

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