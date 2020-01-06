في زيارةٍ رسمية.. نائب وزير الدفاع السعودي يصل الولايات المتحدة





وصل نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له اليوم الإثنين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارةٍ رسمية.





وسيلتقي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال الزيارة عددًا من المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم الأمن والاستقرار.





وكان في استقباله لدى وصوله سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية السفيرة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز ، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والملحق العسكري السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية اللواء الركن فواز الفواز وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.



