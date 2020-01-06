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كارتيرون مُتحدثًا لـ "الفجر الرياضي" عن جائزة الأفضل في إفريقيا: طارق حامد وصلاح هما الأحق

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:03 م
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كارتيرون وصلاح وحامد
كارتيرون وصلاح وحامد
محمد جمال
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تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك عن جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا والتى ستقام غدًا الثلاثاء بسهل حشيش بمدينة الغردقة بمصر.


ويتنافس الثلاثي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر وساديو ماني لاعب ليفربول ومنتخب السنغال ورياض محرز لاعب مانشستر سيتى ومنتخب الجزائر على جائزة الأفضل فى إفريقيا لعام 2019.


بينما سيتنافس نجم الزمالك طارق حامد لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر ويوسف البلايلي نجم منتخب الجزائر ولاعب الاهلى السعودي وأنيس البدري لاعب منتخب تونس والترجي التونسي.


وقال كارتيرون فى تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" عن رأيه فى اللاعب الأفضل فى إفريقيا قائلاً :" محمد صلاح هو أفضل لاعب فى إفريقيا".


وتحدث مدرب الزمالك عن ترشح نجم القلعة البيضاء طارق حامد لجائزة الأفضل داخل القارة الإفريقية، قائلاً :" إنه اللاعب الأفضل بغض النظر عن النتيجة".

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محمد صلاح كارتيرون طارق حامد صلاح ساديو مانى أفضل لاعب في إفريقيا

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