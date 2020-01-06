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مقتدى الصدر لـ ترامب.. "أتظن أن الخونة سينفعونك؟"

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:57 م
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مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
وكالات
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وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، رسالة تحذير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم التجرؤ على بلد المقدسات، قائلا: "أتظن أن الخونة سينفعونك؟".
وقال الصدر في تغريدة على موقعه في "تويتر": "أتهدد شعبا (بالجوع) يا ابن الملاهي؟، أتهدد شعباً (بالحصار) يا ابن صالات القمار؟، أتهدد شعباً (بالعقوبات) يا ابن النوادي الليلية؟، أتظن.. أن أموال الحجاز تنفعك؟، أتظن.. أن الخونة سينفعونك؟، أتظن.. أن ترسانتك الحربية ستجدي نفعاً؟، أتظن.. أن جواسيسك سيخبرونك؟، كلا.. ورب الراقصات إن بيتك أوهن من بيت العنكبوت وإن سلاحك اضعف من وخزة البعوض".

وأضاف، أن "صوتك وتغريدك أنكر من صوت الحمار، وتذكر أن الذباب قتل الطاغوت وأن الطير قد أهلك أبرهة وأن القمل قد دمر الظلمة أفنسيت (فيتنام)!؟ أم أنك اشتقت الى وحل آخر؟! والله ستجد جندا لا قبل لك بهم وجحافل أولها في البصرة وآخرها في دهوك متصلات بله".

وأوضح الصدر، :"اليوم، بانت نواياكم فمن يدعي التحرير بالأمس اليوم يريد تركيع الشعب ومن أراد بالأمس أن يكسب حب الشعب فاليوم سيخرج مذموما مدحوراً"، مستطرداً :"يا ترامب ! إن تجرأت على بلد المقدسات.. فأنا لك ولو أردت نصيحتي.. فلا تكن كسلفك.. وإلا ستندم ونحن طلاب سلام إن استسلمتم.. ونحن طلاب حرب إن حاربتم.. وقد خبرتمونا".
وتابع، :"ترامب إن عُدت عدتُ والبادئ أظلم... ولكم الويل مما تصفون".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أشار في تغريدة له، أمس الأحد، إلى أن الولايات المتحدة لن تغادر العراق قبل أن يدفع تكلفة قواعدها العسكرية هناك، مهددا بفرض عقوبات على بغداد "لم يروا مثلها من قبل".
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