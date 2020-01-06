الأقباط بكاتدرائية العاصمة الجديدة للسيسي: "بنحبك يا ريس"

حالة من الفرحة سادت في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، فور دخول الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد وحرص الرئيس السيسي على مصافحة المشاركون في قداس عيد الميلاد المجيد.



