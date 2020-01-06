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الأقباط بكاتدرائية العاصمة الجديدة للسيسي: "بنحبك يا ريس"
الإثنين 06/يناير/2020 - 08:51 م
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هدى عبدالرازق
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حالة من الفرحة سادت في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، فور دخول الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد وحرص الرئيس السيسي على مصافحة المشاركون في قداس عيد الميلاد المجيد.
واطلقت الزغاريد ورفرفت أعلام مصر احتفالا بزيارة الرئيس السيسي لهم في مثل هذه المناسبة، كما هتف الحضور "بنحبك يا ريس.. ربنا معاك ياريس".
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