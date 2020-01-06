Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأقباط بكاتدرائية العاصمة الجديدة للسيسي: "بنحبك يا ريس"

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:51 م
Advertisements
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هدى عبدالرازق
Advertisements
حالة من الفرحة سادت في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، فور دخول الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد وحرص الرئيس السيسي على مصافحة المشاركون في قداس عيد الميلاد المجيد.

واطلقت الزغاريد ورفرفت أعلام مصر احتفالا بزيارة الرئيس السيسي لهم في مثل هذه المناسبة، كما هتف الحضور "بنحبك يا ريس.. ربنا معاك ياريس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عيد الميلاد المجيد العاصمة الادارية الجديدة السيسي أعلام مصر

أخبار تهمك

عاجل.. أحمد حجازي يحسم قراره النهائي حول العودة للأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ يوم

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أول قرارات عودة الانضباط.. فرمان من مرتضى منصور بشأن نجوم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

كلوب يقول كلمته ويحسم مصير ثلاثي ليفربول من الرحيل (صلاح - ماني - فيرمينيو)

منذ أقل من ساعة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 7 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يوم

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يومين

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف حكم ومدرب حراس الإسماعيلي 3 أشهر

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أحمد موسى: هروب السراج إلى تركيا بعد السيطرة على سرت

منذ ساعة و نصف

برشلونة يحرج الأهلي

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

التشطيبات النهائية لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

استنفار أمني بمحيط كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية قبل بدء القداس (صور)

الأقباط يستقبلون الرئيس السيسي بالزغاريد والورود بكاتدرائية ميلاد المسيح

الأقباط لـ الرئيس السيسي: "بنحبك يا ريس"

البابا تواضروس يصل كاتدرائية ميلاد المسيح لحضور قداس العيد

السيسى يصل كاتدرائية ميلاد المسيح لحضور قداس العيد

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:15 م

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

برشلونة يحرج الأهلي

08:35 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status