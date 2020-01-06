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فرنسا تطالب إيران بـ"العدول عن الرد" على مقتل سليماني

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:43 م
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جان إيف لودريان
جان إيف لودريان
وكالات
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طالب وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، إيران بـ"العدول عن الرد" على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني.


وأضاف لودريان، خلال تصريحاته، مساء الاثنين، أن قاسم سليماني لعب دورا رئيسيا في زعزعة استقرار المنطقة.


وأشار إلى أنه لا تزال ثمة فرصة للدبلوماسية لحل أزمة إيران.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أن هناك مخاطر حقيقية باندلاع حرب في المنطقة، إذا لم يتم نزع فتيل التوتر فورا، مشيرا إلى أن سليماني كان له دور كبير في زعزعة استقرار المنطقة.   

وأشار وزير الخارجية الفرنسي، إلى أنه سيتم اتخاذ قرار تفعيل آلية حل النزاعات الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني خلال أيام.

ومن جانبه، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية ورسولا فون دير لايين أن احتواء التوتر بين طهران وواشنطن من مصلحة إيران والعراق. 

وقالت فون دير لايين على هامش اجتماع للمحافظين البافاريين في سيون: "من مصلحة إيران والعراق "خاصة" سلوك نهج الاعتدال وليس طريق التصعيد". 

وأضافت: "نحن قلقون لكون إيران أعلنت أنها لم تعد تشعر بأنها ملتزمة بالاتفاق حول البرنامج النووي، ويجب عليها أن تعود للالتزام بالاتفاق النووي". 

وأعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، تخليها عن أي قيود تحد من تخصيب اليورانيوم، وعلى إيران فهم أن من مصلحتها العودة للاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 بينها وبين الدول الست الكبرى وبينها ألمانيا. 

وأكدت أيضا أن وزراء الخارجية الأوروبيين سيعقدون الجمعة اجتماعا طارئا لمناقشة الأزمة بين واشنطن وطهران.

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مقتل سليماني فرنسا الروب الرد الأزمة بين واشنطن وطهران إيران

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