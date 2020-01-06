هيئة مكافحة الفساد: لا يُشترط التيقن من حالة الفساد للإبلاغ عنها





قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، مساء اليوم الإثنين، إنه لا يُشترط التيقن من وجود حالة فساد للإبلاغ عنها، موضحة أن المبلغ يمكنه الاكتفاء بذكر وقائع قابلة للبحث والتتبع في حال لم يكن متيقناً من وجود حالة الفساد.





وجاء ذلك رداً على استفسار من مغرد حول إذا كانت الحالة المبلغ عنها "شبه فساد" بدون أدلة دامغة، ودعت الهيئة للإبلاغ عن أي حالات فساد عبر التواصل معها من خلال قنواتها الرسمية.





ويُذكر أنه صدر أمر ملكي الشهر الماضي بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على أن يصبح الاسم الجديد "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد".



