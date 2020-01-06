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هيئة مكافحة الفساد: لا يُشترط التيقن من حالة الفساد للإبلاغ عنها
الإثنين 06/يناير/2020 - 08:43 م
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الفجر السعودي
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قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، مساء اليوم الإثنين، إنه لا يُشترط التيقن من وجود حالة فساد للإبلاغ عنها، موضحة أن المبلغ يمكنه الاكتفاء بذكر وقائع قابلة للبحث والتتبع في حال لم يكن متيقناً من وجود حالة الفساد.
وجاء ذلك رداً على استفسار من مغرد حول إذا كانت الحالة المبلغ عنها "شبه فساد" بدون أدلة دامغة، ودعت الهيئة للإبلاغ عن أي حالات فساد عبر التواصل معها من خلال قنواتها الرسمية.
ويُذكر أنه صدر أمر ملكي الشهر الماضي بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على أن يصبح الاسم الجديد "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد".
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقا، في المملكة العربية السعودية، تأسست في 13/4/1432 هـ ، بهدف حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها. في 12 ديسمبر 2019 صدر أمر ملكي بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
تعمل الهيئة على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها وهي الجهات العامة في الدولة ،والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25%؛ وذلك لخلق بيئة عمل في تلك الاجهزة تتسم بالنزاهة ، والشفافية ، والصدق ، والعدالة ، والمساواة.
تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة (58) عالمياً من أصل (180) دولة في مؤشر مدركات الفساد، بحسب منظمة الشفافية الدولية لعام 2018، والمرتبة (11) بين دول مجموعة العشرين الاقتصادية.
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