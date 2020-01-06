بالأرقام.. ماني يتفوق على محمد صلاح ورياض محرز في 2019





ينتظر عشاق الكرة العربية والأفريقية غدا الثلاثاء حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والتي ستقام في مدينة الغردقة للإعلان عن أفضل لاعب في قارة أفريقيا خلال عام 2019.





ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" أرقام الثلاثي المرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 والتي شهدت تفوق المهاجم الدولي السنغالي سايدو ماني علي زميله في الفريق لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح واللاعب الدولي الجزائري رياض محرز لاعب نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي.





وشارك اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني في عام 2019 في 61 مباراة حيث استطاع أن يسجل 34 هدفاً وصناعة 15 هدف بينما شارك اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال عام 2019 في 52 مباراة استطاع أن يسجل 16 هدفا وصناعة 20.





وشارك اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال عام 2019 في 54 مباراة حيث استطاع أن يسجل 26 هدفا ويصنع 14.





يذكر أن لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي تحقيق جائزة أفضل لاعب في إفريقيا مرتين علي التوالي عام 2017 و 2018 وحقق اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الجائزة عام 2016 بينما لم يحقق المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني الجائزة من قبل.



