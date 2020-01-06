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إخلاء سبيل طلاب مشاجرة الشرقية بعد التصالح

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:38 م
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أرشيفية
أرشيفية
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أصدرت نيابة أبو كبير بمحافظة الشرقية قرار بإخلاء سيبل 6 طلاب بالثانوية العامة المتورطين في مشاجرة بعد تصالحهم.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا يفيد تلقي مركز شرطة أبو كبير بلاغًا عن نشوب مشاجرة بين عدد من طلاب الثانوية العامة خارج المدرسة الثانوية العسكرية بأبو كبير وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بشأن الواقعة.

تم ضبط 6 طلاب وتبين وقوع المشاجرة بسبب مشادة كلامية، وأسفرت عن إصابة طالب بجرح قطعي أعلى الحاجب. وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالتهم إلى النيابة التي قررت إخلاء سبيلهم بعد تصالحهم.
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مصر طلاب ثانوي الشرقية اخبار

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