ياسر شاكر: مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أحد أبرز العلامات المضيئة في الدولة المصرية الحديثة





وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عقد اتفاقية مع شركة "اورنچ مصر" لإنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات ومنصات الحوسبة السحابية الخاصة بالخدمات الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة. قام بتوقيع الاتفاقية اللواء مهندس محمد عبد اللطيف مدير عام شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية وهشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ لقطاع التسويق والمبيعات لكبرى عملاء الشركات وذلك في حضور اللواء احمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الادارية والسفير الفرنسي ستيفان روماتيه والملحق الاقتصادي الفرنسي جيروم باكونين ومسئولي الشركتين وعدد من الصحفيين والاعلاميين.





ويعد مركز بيانات العاصمة الإدارية الجديدة الذي سيحقق مفهوم "العاصمة الذكية" هو أكبر الركائز التكنولوجية الأساسية والأضخم في مصر والقارة الافريقية وقد تم اختيار اورنچ لتنفيذ انشاء وتشغيل مركز البيانات بالشراكة مع شركة العاصمة الادارية وفقا لأحدث المستويات العالمية لما تتمتع به الشركة من خبرات ومهارات دولية في تقديم الخدمات التكنولوجية المبتكرة على المستويين المحلي والعالمي وذلك بالتعاون مع كبري الشركات العالمية في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.





ويعد إنشاء مركز البيانات مشروعا محوريا في البنية التحتية التكنولوجية للعاصمة الإدارية الجديدة، كونه الموكل بحفظ المعلومات الحيوية، ما يعني ضرورة إنشاؤه بأقصى درجات الاحتراف للحفاظ على أمن وخصوصية المعلومات والبيانات لسكان العاصمة الادارية والقطاع الخاص.





وبموجب هذا الاتفاق ستوفر اورنچ البنية الاساسية لإنشاء وإدارة مركز البيانات للمدن الذكية التي ستمكن العاصمة الادارية من استغلال التكنولوجيا الذكية لتقديم مجموعة من الخدمات ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر تقديم حلول إنترنت الأشياء IoT، ومنصات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية والـ TRIPLE PLAY (انترنت – تليفون – تليفزيون) فائقة الجودة والسرعة وادارة المرافق.





ومن جانبه، أعرب المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر عن سعادته البالغة بالتعاون مع شركة العاصمة الادارية في هذا المشروع الضخم الذي يعد أحد أبرز العلامات المضيئة في الدولة المصرية الحديثة.





وأضاف شاكر، أن اورنچ تمتلك الخبرات البشرية والعلمية لإدارة هذا المشروع على أعلى مستوى احترافي من خلال خبراتها السابقة لمشاريع مماثلة في العديد من المدن حول العالم.





من جانبه افاد اللواء محمد عبد اللطيف مدير عام الشركة بأن الاتفاق يأتي في إطار سعي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلي الاخذ بكل اسباب و ادوات التكنولوجيا الحديثة اللازمة لجعل العاصمة الادارية مدينة ذكية مستدامة والنموذج الذي يحتذي به كأول مدينة ذكية في جهورية مصر العربية تعمل من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وباكورة 14 مدينة جديدة تقوم الدول المصرية بأنشائها.

وفي النهاية أشاد اللواء أحمد ذكي عابدين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بالاتفاقية الموقعة كما أضاف انه قد تم اختيار شركة اورنچ لتنفيذ وتشغيل مركز البيانات وفقا لأحدث المستويات العالمية لما تتمتع به من خبرات ومهارات عالمية سابقة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة والذي سوف يتحقق من خلال تقديم احداث النظم التكنولوجية بأفضل المعايير والمواصفات العالمية، والتي تدعم خطة الدولة لتحقيق تنمية مستدامة حقيقة. كما اشاد بـجهود العاملين بشركة العاصمة الادارية للوصول إلى نموذج عالمي لمدينة ذكية مستدامة توفر الخدمات الذكية لقاطنيها.