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برشلونة يحرج الأهلي

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:35 م
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بوابة الفجر
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وجه نادي برشلونة الإسباني إحراج شديد للنادي الأهلي السعودي قبل خوض مواجهات بطولة كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية بالنسخة الجديدة.


وقال الصحفي الرياضي علي العمري، إن وفد نادي برشلونة زار اليوم مقر النادي الأهلي ولم تعجبه المنشأة وارضية الملعب, وطلب تغيير مكان التدريبات الى نادي الإتحاد . 


ومن المنتظر أن يؤدي برشلونة في الساعات القادمة تدريباته الجماعية على ملعب نادي الاتحاد السعودي تحضيراً لمواجهة فريق أتلتيكو مدريد.


وسيواجه برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد يوم الخميس المقبل على ملعب الجوهرة المشعة في حين سيواجه ريال مدريد نظيره فريق فالنسيا يوم الأربعاء وسيتقابل الفائز من المواجهتين في النهائي يوم الاحد

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