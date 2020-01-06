Advertisements
Advertisements
Advertisements

البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:35 م
Advertisements
البابا تواضروس
البابا تواضروس
ماريان ناجى - تصوير: بلال أحمد
Advertisements
ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الاثنين، السادس من يناير بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وكانت الكنيسة الإنجيلية قد احتفلت أمس الأحد، بعيد الميلاد المجيد، حيث ترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر احتفالية عيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة.

كما استقبل البابا تواضروس ظهر اليوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ووفدًا من قيادات الوزارة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر قداس عيد الميلاد القس إندريه زكي العاصمة الادارية الجديدة البابا تواضروس اخبار

أخبار تهمك

أول قرارات عودة الانضباط.. فرمان من مرتضى منصور بشأن نجوم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ يوم

كلوب يقول كلمته ويحسم مصير ثلاثي ليفربول من الرحيل (صلاح - ماني - فيرمينيو)

منذ أقل من ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ يوم

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أحمد حجازي يحسم قراره النهائي حول العودة للأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 10 ساعة

أحمد موسى: هروب السراج إلى تركيا بعد السيطرة على سرت

منذ ساعة و نصف

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف حكم ومدرب حراس الإسماعيلي 3 أشهر

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 9 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يومين

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ ساعتين و 10 دقيقة

برشلونة يحرج الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بالمقر البابوي

البابا تواضروس: السيسي يسعى جاهدًا لاحترام وتقدير جميع الأديان (صور)

الطوائف الإنجيلية في مصر والولايات المتحدة تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد (صور)

البابا تواضروس يترأس صلاة جمعة ختام الصوم بكرمة كينج مريوط

البابا تواضروس يستقبل وفد الأنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد

الأنبا توماس يزور أسقف ٦ أكتوبر للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد (صور)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:15 م

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

برشلونة يحرج الأهلي

08:35 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status