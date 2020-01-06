البابا تواضروس يترأس قداس العيد من العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الاثنين، السادس من يناير بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.



وكانت الكنيسة الإنجيلية قد احتفلت أمس الأحد، بعيد الميلاد المجيد، حيث ترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر احتفالية عيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة.



كما استقبل البابا تواضروس ظهر اليوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ووفدًا من قيادات الوزارة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية