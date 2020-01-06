كلوب يقول كلمته ويحسم مصير ثلاثي ليفربول من الرحيل (صلاح - ماني - فيرمينيو)

حسم الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الألماني موقفه من رحيل محمد صلاح المحترف ضمن صفوف النادي الإنجليزي واللاعب الدولي السنغالي سايدو ماني بالإضافة إلى المهاجم الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو للتعاقد مع نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كليان مبابي واللاعب الدولي الإنجليزي سانشو.





وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن يورجن كلوب ومايكل إدواردز المدير الرياضي لنادي ليفربول لن يتحركا لضم للاعبين مثل كيليان مبابي أو جيدون سانشو بسبب تكلفتهما المرتفعة، الثنائي كان راضيًا عن الظهور الأول للاعب مينامينو أمام إيفرتون في كأس الاتحاد الانجليزي ومن المنتظر أن تستمر سياسة نادي ليفربول في هذه النوعية من التعاقدات في عام 2020 أيضًا".





وأضافت صحيفة ديلي ميل:" يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي مقتنع تمامًا بثلاثي خط هجومه المكون من البرازيلي روبيرتو فيرمينو واللاعب السنغالي ساديو ماني بالإضافة إلي اللاعب الدولي المصري محمد صلاح ولن يستغني عن أيًا منهم، وغير متحمس لفكرة التعاقد مع لاعبين مكلفين ولا يستطيع أن يمنحهم وعودًا باللعب أساسيًا في الفريق".





يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي يعيش الآن أفضل فتراته يعد تحقيق الثلاثية القارية دوري أبطال أوروبا و كأس السوبر الأوربي بالإضافة إلي بطولة كأس العالم للأندية ويحتل حاليا صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 21 جولة من عمر البطولة الإنجليزية.