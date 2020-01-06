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زاهي حواس يكشف تفاصيل مشاركته في كارتون "ليتل زاهي" بالتعاون مع شركة ديزني

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:56 م
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زاهي حواس
زاهي حواس
كساب أحمد
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كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق،تفاصيل تعاونه مع شركة ديزني، لإعداد شخصية كارتونية تدعى " ليتل زاهي" تعلم أطفال العالم كيفية اكتشاف الأثار، وسيتم العمل على التعريف بتاريخ الحيوانات وصلتهم بالفراعنة.

وتابع "حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الكارتون سيكون مغامرة وسيعرف الأطفال بتاريخ الحضارة المصرية القديمة، لافتًا إلى أنه سياشرك في كتابة حلقات الكارتون.
وأشار إلى أنه اشترط على الشركة قبل مشاركته، هو عرض العمل الكرتوني العالمي في مصر أولًا قبل العالم، لأنه يهدف لتعرف الأطفال المصريين أيضا بالحضارة المصرية.
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