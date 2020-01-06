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رانيا بدوي: مؤامرة تخريب الوطن العربي نابعة من داخله

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:33 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجهت الإعلامية رانيا بدوي، سؤالا لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي الذي ندد بقتل قاسم سليماني ووصف ما حدث بكونه اختراق للسيادة العراقية، قائلة: "هل تعتقد يا دولة الرئيس أن العراق لم ينتهك بعد؟ ولماذا اعتبرت تدخل أمريكا انتهاك إنما عبث ايران في الداخل الإيراني لا يعد كذلك".

وأكدت "بدوي" خلال تقديمها برنامج "كلام رنوووش" المعروض على صفحتها الرسمية على "اليوتيوب والفيسبوك" أن المؤامرة الحقيقة لتخريب الوطن العربي وتهجير شعوبه وسرقة ثرواته لم تأتي من الخارج بل نشأت من الداخل من قبل بعض حكام وساسة الدول العربية الذين يحملون جنسيات أوطانهم لكنهم يدينون بالولاء لدول أخري مثل ايران.

وأضافت أن من الخطأ أن نظل نعيش ضمن نظرية المؤامرة التي صنعناها لإخفاء الحقيقة ونستمر نندب حظنا لأن الغرب يحيك لنا المؤامرات متجاهلين أنه لولا العملاء والخونة من بعض القادة والأحزاب والسياسيين والجماعات ما كان للغرب أبدا أن يستبيح الأرض العربية ولا شعوبها وأضافت بدوي أن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني فضح أكثر حال من يحكم بعض الدول العربيه ووصولهم الي حد تدمير بلدانهم تماما من أجل عيون ايران، فاذا كان سليماني هو رأس الأفعي فهؤلاء هم ذيلها.

واستنكرت بدوي موقف السيد حسن نصر الله وحزب الله في لبنان بعد إعلانه دعوته للانتقام من امريكا والرد علي مقتل سليماني، منوهة إلى أن السيد حسن نصر الله يدرك أنه لو ضرب أي قاعده أمريكيه أو سفارة سترد أمريكا عليه في لبنان فهل يحتمل لبنان المأزوم الآن اندفاع هؤلاء وحرصهم علي مصالحهم الشخصيه ومصالح الدول التي تنفق عليهم دون النظر الي مصلحة وطنهم لبنان وشعبه.

وأعربت عن دهشتها من بكائيات وتعازي أظهرها بعض الساسة والحكام مثل رئيس سوريا بشار الأسد ورئيس لبنان ميشيل عون وعادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي وكذلك قادة حركة حماس وحزب الله وجماعة الحوثي في اليمن وإحساسهم بالفجيعة لقتل قاسم سليماني الإيراني في حين لم يهتز أحد منهم عندما قتل سليماني الآلاف من شعبهم وسفك الدماء داخل أوطانهم وشرد مواطنين يحملون جنسية الدول التي يحكمونها.

وأشارت الإعلامية، إلى أن من يقبل أن يفتح بابه للأجانب ويستقوي بطرف على أهل بلده لا يحق له أن يغضب إذا ما جاءت دول أخري لانتهاكه ففي هذه اللحظة تخرج الأمور عن السيطرة ويفتح الباب علي مصراعيه ويستباح الأرض والعرض والشعب.
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