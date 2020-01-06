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لهذا السبب محمد كلاني يشكر رامي إمام

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:37 م
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بوابة الفجر
شيماء يونس
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شارك الفنان محمد كيلاني، جمهوره اليوم بمجموعة من الصور، معلناً الhنتهاء من تصوير مسلسل "فلانتينو"، على حسابة الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، المقرر أن ينافس به فى السباق الرمضاني المقبل.

عبر الفنان محمد الكيلانى، عن شكره لطاقم العمل حيث خصص شكر لمخرج المسلسل رامي Yمام، حيث علق علي الصورة وقال:" الحمدلله فركش، شكرا أستاذ رامي أمام علي الفرصه العظيمة وشكرا لكل أساتذتي وزملائي"، وسابقًا شكر "كيلاني" الزعيم عادل أمام وقال عنه:" مفيش لقب يديك حقك عارفين اللقب الوحيد اللي ينفع الراجل ده ويديله حقه هو اسمه عادل إمام".

يشارك خلال هذا المسلسل الفنان الزعيم عادل أمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، طارق الإبيارى، هدى المفتي، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة وأحمد فريد وعدد آخر من الفنانين و من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.

ويذكر أن الزعيم يشارك في المسلسل، بدور رجل أعمال يدعي نور عبد المجيد فالنتينو، وهو صاحب مجموعة مدارس دولية، ويواجه طوال الأحداث المسلسل مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس، وتتواصل الأحداث بعد ذلك لدخوله في قصة عاطفية، ومن ناحية آخري وضحت الفنانة دلال عب. العزيز عن الدور الذي تلعبه ضمن أحداث المسلسل، بأنه مختلف عن ما سبق حيث أنه يناقش بعض قضايا المجتمع المصري وأهمهم التربية والتعليم.

وعلى جانب آخر قد وضح الفنان محمد كيلاني خلال لقاء في برنامج ON set، سبب توقفه عن الغناء مرجعًا إلى أنها خطة الله له ولا يرجعه إلى عقد الأحتكار الذي وقعه قبل سنوات مع إحدى الشركات، مؤكدًا أن العقد ما كان إلا خطوة ليتجه إلى الطريق الذي اختاره الله له.

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