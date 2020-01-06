الكاف يدعو "محمود الخطيب" لحضور حفل الافضل في افريقيا لعام 2019

حفل الافضل في افريقيا، أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" دعوة رسمية للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لحضور حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا، والتي من المقرر أن تُقام مساء غدًا الثلاثاء بمدينة الغردقة.

وجاء سبب دعوة محمود الخطيب لحضور حفل الافضل في افريقيا بصفته أحد أبرز أساطير الكرة الإفريقية في التاريخ، بالإضافة إلى كونه رئيس أكبر نادٍ في القارة.





وفي وقتً سابق، قد اختار "الكاف" الخطيب كسفير لبطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر، لأنه أول لاعب مصري يحصد جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب أفريقي في عام 1983.





وسبق أن لبى رئيس الأهلي دعوة الاتحاد الإفريقي وتواجد في مؤتمر توقيع عقد رعاية حفل الافضل في افريقيا، والذي أقيم في شهر سبتمبر الماضى بالغردقة.

وحرص "بيبو" أيضًا قبول دعوة الكاف للمشاركة في اجتماعات جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع منظومة الاتحاد الإفريقي برئاسة أحمد أحمد، وذلك لمناقشة تطوير الكرة في القارة السمراء، وبعض الأمور الخاصة بمسابقاتها، وسبل تطوير اللعبة والمنظومة، وإجراء بعض الإصلاحات، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة في الفترة الأخيرة.





جدير بالذكر أن الثلاثي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وزميله ساديو ماني ورياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.