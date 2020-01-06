الجنيه الإسترليني يسجل أول ارتفاع في العام الجديد اليوم الإثنين

صعد سعر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الإثنين، لأول مرة في العام الجديد ليكسر موجة الخسائر التي طالتها منذ بداية 2020، مع تراجع توقعات خفض الفائدة البريطانية.





وقال "توماس بوغ" المحلل البريطاني في شركة "كابيتال إيكونوميكس"، أن البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم تشير إلى أنها قد تشهد تحسناً أكثر في الفترة القليلة المقبلة بعد نتائج الإنتخابات العامة مع تحسن الثقة، وهو الأمر الكافي لإقناع البنك بالإبقاء على معدل الفائدة عند 0.75 بالمائة وفقاً لوكالة "بلومبرج".





وقفز سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1.3147 دولار.





وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 0.8505 إسترليني.