Advertisements
Advertisements
Advertisements

كاهن كنيسة العذراء: مستعدون لمسار العائلة المقدسة

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال القمص عبدالمسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء، إنهم يستعدوا لمسار العائلة المقدسة منذ عام 2000، مؤكدًا أن الكنيسة جاهزة تمامًا لتكون أحد محطات مسار العائلة المفدسة، منوها بأنهم بالفعل استقبلوا أفواج.

ووجه "بسيط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، التهنئة لكي المصريين مسلمين ومسيحيين بعيد الميلاد المجيد، متمنيا أن يكون عيدا سعيدا على مصر بأكملها.

وقد عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، مقطع فيديو للبابا تواضروس بابا الأسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، يوجه فيه رسالة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال البابا تواضروس، خلال مقطع الفيديو، "أهنىء كل الأحباء في كل الأبراشيات، والكنائس الأرثوذكسية عبر العالم، وأهنىء الأباء المطرانة، والأباء الأساقفة، والأباء الكهنة، والشمامسة، وكل الشعب القبطي".

وأضاف، "أهنىء كل الشباب، والأطفال، والصغار، والكبار.. وأرجو لكم عيدا سعيدًا".
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف حكم ومدرب حراس الإسماعيلي 3 أشهر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أحمد حجازي يحسم قراره النهائي حول العودة للأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

الكشف عن مدة غياب كريم بنزيمة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ يوم

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ يوم

أول قرارات عودة الانضباط.. فرمان من مرتضى منصور بشأن نجوم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

4 مفاجآت في قائمة ريال مدريد المشاركة في السوبر الإسباني

منذ ساعتين

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يومين

مفاجأة جديدة بشأن إصابة نجم الأهلي.. وفايلر أكثر السعداء

منذ حوالي 3 ساعات

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ 38 دقيقة

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:15 م

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف حكم ومدرب حراس الإسماعيلي 3 أشهر

07:03 م

عاجل.. أحمد حجازي يحسم قراره النهائي حول العودة للأهلي

06:44 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status