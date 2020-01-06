كاهن كنيسة العذراء: مستعدون لمسار العائلة المقدسة



ووجه "بسيط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، التهنئة لكي المصريين مسلمين ومسيحيين بعيد الميلاد المجيد، متمنيا أن يكون عيدا سعيدا على مصر بأكملها.



وقد عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، مقطع فيديو للبابا تواضروس بابا الأسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، يوجه فيه رسالة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وقال البابا تواضروس، خلال مقطع الفيديو، "أهنىء كل الأحباء في كل الأبراشيات، والكنائس الأرثوذكسية عبر العالم، وأهنىء الأباء المطرانة، والأباء الأساقفة، والأباء الكهنة، والشمامسة، وكل الشعب القبطي".



وأضاف، "أهنىء كل الشباب، والأطفال، والصغار، والكبار.. وأرجو لكم عيدا سعيدًا".



قال القمص عبدالمسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء، إنهم يستعدوا لمسار العائلة المقدسة منذ عام 2000، مؤكدًا أن الكنيسة جاهزة تمامًا لتكون أحد محطات مسار العائلة المفدسة، منوها بأنهم بالفعل استقبلوا أفواج.