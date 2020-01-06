طارق الشناوي يُحذر من الدراما التركية: تدس السم في العسل



قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الدراما التركية خاصة التاريخية تدس السم بالعسل، لافتًَا إلى أن الدراما التركية منذ 15 عامًا انتشرت في العالم العربي، وكان لها جمهور كبير للغاية.



وتابع "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن مشكلة الدراما التركية أنها تدس معلومات مغلوطة في التاريخ، من خلال الحديث على أن الإحتلال العثماني على أنه فتح وطاقة نور.



وتابع أن مسلسل "مماليك النار" الإماراتي كانت له سحره الفني، وقدم التاريخ على حقيقته، وكشف أكاذيب الدراما التركية، مشددًا على ضرورة مواجهة الأكاذيب التركية حول التاريخ من خلال الفن، خاصة ان مصر تمتلك الفن القادر على خلق الوجدان.

