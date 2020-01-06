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رئيس الجهاز العسكري السعودي يلتقي رئيس أركان الدفاع البريطاني

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:12 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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التقى رئيس الجهاز العسكري للملكة العربية السعودية الفريق محمد الناهض، اليوم الإثنين، رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أول نيكولاس كارتز والوفد المرافق له، ويأتي ذلك بعد استقبال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق الأول الركن نيكولاس كارتر؛ حيث بَحَثَا مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين، وأوجه التعاون بين البلدين.

وجاء ذلك في حضور قادة أفرع القوات المسلحة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، فيما حضر من الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى المملكة السيد سايمون كوليس، وعدد من كبار الضباط، وذلك بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع السعودية.

القوات العسكرية السعودية المشتركة
هي كافة القوات العسكرية للمملكة العربية السعودية المستقلة عن الأخرى وهي القوات المسلحة السعودية التابعة لوزارة الدفاع والحرس الوطني السعودي التابع لوزارة الحرس الوطني وحرس الحدود التابع لوزارة الداخلية والحرس الملكي السعودي التابع لرئاسة الحرس الملكي وقوات العمليات الخاصة التابعة لرئاسة أمن الدولة ووحدة الأمن الخاص التابعة لرئاسة الاستخبارات العامة.

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