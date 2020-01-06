البورصات الأوروبية تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين





واصلت البورصات الأوربية التراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بقيادي قطاعي السفر والترفيه والسيارات المتراجعين بأكثر من 1 بالمائة مع إغلاق غالبية القطاعات في النطاق الأحمر.





وهبط مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 416.6 نقطة.





وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 13126.9 نقطة.





وتراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 6013.5 نقطة.





وفقد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني نحو 0.6 بالمائة ليسجل 7575.3 نقطة.





وصعد سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوى 1.1188 دولار.