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الجيش الليبي: لدينا القدرة على الصمود أمام العدوان التركي

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:16 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، إن الميليشيات الإرهابية في ليبيا تقودها جماعة الإخوان، مؤكدًا أنه تمت السيطرة على مدينة سرت بما في ذلك الميناء؛ حيث استطاعت القوات البحرية محاصرته.

وأضاف "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن الميليشيات الإرهابية تختطف مديني مصراته وطرابلس، معلقا: "تركيا ترقص رقصة المذبوح".

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية إلى أن ليبيا لديها القدرة على الصمود أما أى عدوان تركي محتمل، مردفًا: "تركيا لن تستطيع الصمود حتى يوم واحد إذا قررت إرسال جنودها إلى ليبيا".

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الكلمات المفتاحية

مدينة سرت ليبيا القوات المسلحة الليبية الإخوان

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