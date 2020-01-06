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"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:15 م
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الأهلي
الأهلي
محمد الصو
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تلقى النادي الأهلي ضربة جديدة وغير متوقعة في الوقت الراهن، بعد تغيب نجمه عن التدريبات لأكثر من شهر، ورحيله إلى أحد أندية دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر خاص، أن حامد الرفاعي نجم فريق الأهلي 2000، قرر الرحيل عن الفريق خاصةً أنه ليس مرتبط بأي تعاقد مع النادي خلال الفترة الجارية.

وأكد المصدر، أن اللاعب عانى الأمرين داخل صفوف النادي الأهلي، بعدما قام بدوره على أكمل وجه وسط إشادة من جميع المدربين بمستواه الفني، إلا أنه لم يتلق التقدير الكامل داخل صفوف القلعة الحمراء.


وأضاف : "حامد يعتبر من اللاعبين الأكثر مشاركة بصفة أساسية داخل الفريق، وبالرغم من ذلك لا يمتلك عقدًا ويصل راتبه الشهري 1500 جنيهًا فقط".

وتابع : "اللاعب شعر بالضيق جراء ما واجهه من بعض الإهانات داخل القلعة الحمراء، بل وكان مُطالب بالسكوت بسبب أنه أحد أبناء النادي".

وأكمل المصدر: "ما وضع اللاعب تحت ضغط هو رؤيته للاعبين آخرين يحصلون على مبلغ 12 ألف جنيه شهريًا ولا يلعبوا بشكل مستمر، في حين أنه كان يرتضي بالمبلغ الهزيل مقابل تحقيق حلمه في اللعب لصفوف الفريق الأول".


وزاد : "الرفاعي اتخذ قرار بالرحيل عن صفوف فريقه، بعدما قدم كل فروض الولاء والطاعة ولم يجد المُقابل حيال ذلك، بالإضافة إلى أنه لم يتم توقيع معه أي عقود رسمية".

واختتم المصدر: "اللاعب يتواجد حاليًا في دولة الإمارات، ويتدرب مع أحد أندية القمة هناك، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه لم يوقع لأي نادي في الوقت الحالي.

ويعد رحيل ميدو دون إخطار النادي تكرارًا لرحيل مصطفى هشام لاعب فريق 2001 بالاهلي، والذي انضم لنادي جوبي إسبانيول بإسبانيا، منذ أسابيع قليلة.
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