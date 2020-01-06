خالد الجندي يوضح حكم الحلف بالمصحف





قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحلف بالمصحف جائز، متابعًا: "الحلفان بالمصحف جائز ومثله مثل الحلفات بالله".وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن الحلفان بالمصحف جائز؛ لأنه كلام الله عزوجل، كما يجوز الحلفان بجميع الآيات القرآنية، معلقًا: "بعض المتنطعين بيقولوا إنه غير جائز".وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،: "بحلفلكم بالله إن أي حد هتحبه هتفارقه، فأحبب من شئت فإنك مفارقه"، مستكملًا: "إحنا مكانا مش هنا، إحنا دخلاء على الأرض، إحنا مكانا عند الله".