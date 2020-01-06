وكيل مطرانية بني سويف: الكنائس والأديرة أتمت استعداداتها لعيد الميلاد المجيد (فيديو)

أكد القمص فرانسيس فريد، وكيل مطرانية بني سويف للأقباط الأرثوذكس، أن كنائس وأديرة المحافظة أتمت استعداداتها لعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن الإستعدادت تبدأ في اليوم السابق ليوم العيد، نتواجد اليوم بكامله بالكنيسة، للاطمئنان على الاستعدادت الخاصة بالعيد، وجاهزية كل الأمور والترتيبات، والإستعدادات الخاصة بالقداس الإلهي، الذى يشهد إستقبال المسئولين والمهنيئين، الذي يبدأ من العاشرة مساء وتمتد الصلوات إلى ما بعد الساعة الثانية عشر صباحًا.



وأضاف وكيل مطرانية بني سويف، في تصريحات خاصة لـ"الفجر": في يوم العيد نستقبل المهنئين في جلسة محبة "أغاني" لتبادل التهاني، طوال يوم العيد، نستقبل القيادات والمسئولين، والشعب من ابناء الكنيسة، أما بخصوص الأيام العادية، فأنا مرتبط بصلوات بالكنيسة، وأنا مسئول عن إدارة كل الخدمات الكنسية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد إختلاف ملحوظ، فكل الأمور تسير كما هي في السابق، وعلى مستوى برنامجنا الداخلي بالكنيسة، لم يطرأ عليه أي تغيير.



وقال القمص فرانسيس، في تصريحات سابقة، إن محافظة بني سويف تضم إيبارشيتين "شمالية وجنوبية" وهذه الإيبارشية هى الشمالية والتى مقرها مدينة بني سويف، وتضم 4 مراكز ومدن هي "بني سويف وناصر والواسطى وإهناسيا" والإيبارشية الجنوبية، تضم مراكز "ببا والفشن وسمسطا".



وهنأ القمص فرانسيسي، أهالي محافظة بني سويف، بالعام الميلادي وعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن شعب بني سويف يمتاز بالطيبة، والايخاء والتناسق والتعاون بين فئات الشعب، وهو جزء من شعب مصر المسالم الودود، أتمنى أن تشهد الأيام المقبلة الرخاء لوطننا، وراحة مواطنينا من خلال المشروعات الجارى تنفيذها التى نأمل أن تعود بالنفع على المواطن المصري.



وتنطلق إحتفالات أقباط محافظة بني سويف، مساء اليوم، بقداس عيد الميلاد، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، وعددًا من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والسياسية والطبيعية.



وكان المحافظ، قد، بعث برقية تهنئة لقداسة البابا "تواضروس الثاني"بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أعرب خلالها عن خالص تهانيه القلبية لقداسته بهذه المناسبة الجليلة.



كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة للدكتورالقس أندريه زكي، رئيس الطائفة الانجيلية، والبطريرك إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، هنأهما فيها بعيد الميلاد المجيد، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة علي قداستهما وعلى الشعب المصري بكل الخير والسلام، وأن تظل راية مصر عالية وخفاقة.



كما وجه المحافظ التهنئة للقيادات الكنسية بالمحافظة بهذه المناسبة، حيث بعث ببرقيات تهنئة لكل من نيافة الانبا "غبريال" أسقف بني سويف، نيافة الأنبا "اسطفانوس" أسقف ببا، نيافة القمص "باسيليوس" والأنبا بولا "دير الأنبا بولا بناصر"، نيافة القمص"فام الأنطوني" دير الأنبا انطونيوس بناصر، نيافة القمص "بولس فهمي" وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف، والقس " أكرم ناجي" راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف.