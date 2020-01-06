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عاجل.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف حكم ومدرب حراس الإسماعيلي 3 أشهر

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:03 م
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سعفان الصغير
سعفان الصغير
محمد جمال
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لجنة الانضباط باتحاد الكرة تقرر إيقاف مدرب حراس الإسماعيلي ثلاث أشهر وتوبيخ السلحدار

قررت لجنة الإنضباط والأخلاق منع مدرب حراس الاسماعيلي سعفان الصغير من ممارسة أى نشاط يتعلق بكرة القدم، عقب مباراة الدراويش وإنبي.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأتي:

منع سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالنادي الإسماعيلي من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكام مباراة فريقه أمام إنبي وما صدر منه من إساءة إلى لجنة الحكام طبقا للتصريحات التي أدلى بها في هذا الشأن.

بينما قررت تغريم النادي الإسماعيلي 50 ألف جنيه لما بدر من جمهوره من تعدي على طاقم حكام المباراة نفسها ، وتوبيخ أدهم السلحدار المدير الفني للفريق لما بدر منه وتحذيره بفرض عقوبة حال تكرار تلك المخالفة الواردة في تقريري حكم ومراقب المباراة،

فيما قررت اللجنة إيقاف رامي صبري منصور لاعب إنبي مباراة واحدة لما بدر منه من سلوك رياضي مشين.

وبعد الإطلاع على تقرير حكم مباراة سماد طلخا مع مركز شباب شها في القسم الرابع قررت اللجنة منع رضا أحمد محي الدين عضو مجلس إدارة نادي سماد طلخا من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة ثلاثة أشهر.

كما قررت منع أحمد أبو شعيشع حكم الدرجة الأولى بفرع مطروح من دخول ملاعب كرة القدم لمدة ثلاثة أشهر بعد الإطلاع على الشكوى المقدمة من حكم الدرجة الأولى أحمد العباسي من منطقة كفر الشيخ وما تضمنته من أحداث في مباراة غزل كفر الدوار مع مركز شباب كوم حمادة بالقسم الثالث .

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