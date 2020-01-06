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توافد الأقباط على كنائس الفيوم للاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:04 م
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كنسية بالفيوم
كنسية بالفيوم
ريهام على
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بدأ توافد المئات من أقباط محافظة الفيوم، اليوم الاثنين، على الكنائس بجميع مدن المحافظة، للاحتفال بعيد الملاد المجيد وسط تكثيف التواجد الأمني والمهنئين، وانتشار الشرطة النسائية والبوابات الإلكترونية.

وتم وضع حواجز حديدية حول حرم الكنائس للتأمين ومنع وقوف أي سيارات أو دراجات نارية بالوقوف حول أو أمام أو بالقرب الكنائس نهايا.

كما تم نشر الكمائن الثابته والمتحركة بالشوارع والدفع بسيارات وقوات الانتشار السريع بكافة المحاور المرورية والميادين العامة والهامة والمناطق الحيوية والمجهزة بأطقم من الضباط والأفراد القادرة على التعامل مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام في هذه الأماكن قبل وأثناء الأحتفالات.

وعززت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من تواجدها بمحيط الكنائس والادره تزامنا مع احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد. 


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الكلمات المفتاحية

مصر عيد الميلاد الفيوم اقباط اخبار

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