برشلونة يضع صفقة غير متوقعة على طاولة التعاقدات

وجه نادي برشلونة الإسباني أنظاره نحو التعاقد مع صفقة جديدة على مستوي الخط الدفاعي للفريق لتعزيز الصفوف في الفترة القادمة.

ووضع برشلونة العديد من المدافعين على طاولة التعاقدات لاختيار واحد منهم في ظل تردد أنباء عن مغادرة الثنائي توديبو وصامويل أومتيتي.

ذكرت صحيفة ’’ميرور’’ البريطانية أن العملاق الكتالوني وضع الدنماركي أندرياس كريستنسن، لاعب تشيلسي الإنجليزي كهدف للتعاقد معه سواء في يناير الجاري أو في الصيف المقبل.





الجدير بالذكر أن برشلونة اتفق مع ميلان على إعارة لاعبه الفرنسي توديبو بعد خروجه من حسابات المدرب فالفيردي ليعود من جديد بعد نهاية الإعارة لصفوف البرسا.