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حكيم يطرح أغنيته الجديدة "آه بحبه" بموقع "يوتيوب"

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:30 م
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آه بحبه
آه بحبه
رباب مصطفى
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طرح المطرب الشعبي حكيم، أغنيته الجديدة" اه بحبه"، ولذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" .

والأغنية من كلمات مصطفي حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع باسم منير .


يذكر أن مؤخرا طرح الفنان أحمد سعد، فيديو كليب أغنية"يا مدلع" ومن كلمات أحمد سعد، والتي تخطت ٤ مليون مشاهدة علي قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" .


وعلق"حكيم"علي الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" اسمعوا أغنيتي الجديدة عبر قناتي الرسمية بموقع"اليوتيوب" .

اغنية " الراجل الصح":

اغنية " الراجل الصح " هى الأغنية الرابعة من الالبوم " الراجل الصح"، حيث نشر المطرب الشعبي حكيم، من قبل اغنية " ليلة بمبي " من تأليف الشاعر اسلام خليل، الحان هانى فاروق، ومن كلمات الاغنية، اضحكي بقى، روقى بقي، يلا بينا نعيش ليالينا، قربي بقا واسألى بقى، ده احنا ملنا غير بعضينا .

يذكر أن مؤخر طرح المطرب الشعبي المتألق حكيم، اغنية " سيبونا فى حالنا" التى حققت أعلى نسبة مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأثارت ضجة كبيرة وإثارة كبيرة بين جمهوره، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج .
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