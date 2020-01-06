حكيم يطرح أغنيته الجديدة "آه بحبه" بموقع "يوتيوب"

طرح المطرب الشعبي حكيم، أغنيته الجديدة" اه بحبه"، ولذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" .



والأغنية من كلمات مصطفي حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع باسم منير .





يذكر أن مؤخرا طرح الفنان أحمد سعد، فيديو كليب أغنية"يا مدلع" ومن كلمات أحمد سعد، والتي تخطت ٤ مليون مشاهدة علي قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" .





وعلق"حكيم"علي الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" اسمعوا أغنيتي الجديدة عبر قناتي الرسمية بموقع"اليوتيوب" .



اغنية " الراجل الصح":



اغنية " الراجل الصح " هى الأغنية الرابعة من الالبوم " الراجل الصح"، حيث نشر المطرب الشعبي حكيم، من قبل اغنية " ليلة بمبي " من تأليف الشاعر اسلام خليل، الحان هانى فاروق، ومن كلمات الاغنية، اضحكي بقى، روقى بقي، يلا بينا نعيش ليالينا، قربي بقا واسألى بقى، ده احنا ملنا غير بعضينا .



يذكر أن مؤخر طرح المطرب الشعبي المتألق حكيم، اغنية " سيبونا فى حالنا" التى حققت أعلى نسبة مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأثارت ضجة كبيرة وإثارة كبيرة بين جمهوره، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج .