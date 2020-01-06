"رفع قضايا وجزاءات وتكريمات".. أبرز سياسات محافظي كفرالشيخ في الإدارة

اختلفت سياسات محافظي كفر الشيخ في الإدارة خلال الأونة الأخيرة ، وذلك بإختلاف أساليبهم في التعامل مع الموظفين أو المعارضين أو حتي المواطنين ، مع الجولات الميدانية والتي لم تعرف جداوها حتي الأن لعدم وجود تقدم ملموس في الخدمات المقدمة للمواطنين ، فضلا عن بعض التصريحات التي وصفها البعض ب " المستفزة" وفيما يلي نستعرض أبرز سياسات وتصريحات المحافظين السابقين :





- اللواء السيد نصر (ديسمبر 2015 - أغسطس 2018 )





بدأ اللواء السيد نصر فترة توليه للمحافظة سياساته بإبعاد المعارضين ومنعهم من دخول الديوان العام وصولا لرفع قضايا ضد من ينتقده ، وتقريب المؤيدين والمدافعين له حتي أنه كان يصطحبهم معه في جولاته دون أي صفة تذكر بصفتهم مقربين له بل وكانوا أيضا لايفارقون مكتبه.





كما قام برفع دعوي قضائية ضد أحد المواطنين بدعوي إهانته علي موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" بالإضافة إلي صحفي أيضا يتهمه بإهانته وإثارة الناس ضده فضلا عن منع عديد المعارضين من الدخول لديوان عام المحافظة.





كما أنه أيضا صاحب العديد من التصريحات المستفزة والتي اعتبرها البعض مهينة ، حيث قال في الانتخابات الرئاسية الماضية موجها حديثه لمن لم ينزل للتصويت " شوفوا مين اللي هيطبطب علي قفاكم من ورا جتكم ستين نيلة " وكذلك تصريحه لأحد القنوات الفضائية بأن كيلو السمك ب 10 جنيه فقط وهو خلاف الواقع حيث كان تعدي سعره ال 25 جنيها.





- الدكتور إسماعيل طه ( أغسطس 2018 - نوفمبر 2019 )





بدأ الدكتور إسماعيل سياساته في المحافظة بالتهديد والوعيد وإنذارات للموظفين في الأجهزة التنفيذية المختلفه إذا قاموا بالتقصير قائلا في أولي تصريحاته " أنا أكثر محافظ بيحول للنيابة الإدارية" ولم تمر أيام قليلة حتي قام المحافظ بتنفيذ وعوده وقام بتحويل مايقرب من 1000 موظف للتحقيق في مايقرب الثلاثة أشهر.





وخلال 14 شهرًا التي تولي فيهم المحافظة قام بتحويل 6000 موظف للتحقيق وللنيابة الإدارة فضلا عن تطبيق جزاءات ، مبررا ذلك التقصير في أداء عملهم تارة ومخالفة القوانين واللوائح تارة أخري وهو مااستدعي معاقبتهم.





- اللواء جمال نور الدين ( نوفمبر 2019 - الحالي)





بدأ اللواء جمال حكمه المحافظة بالجولات السريعة والمفاجئة خاصة علي المنشأت الصحية والتعليمية ؛ فضلا عن تكريم العديد من الموظفين، حيث قام بتكريم مدير إدارة غرب كفرالشيخ التعليمية وكذلك مدير الإدارة التعليمية بالرياض ومدير محطة الصرف الصحي بكفر الشيخ ومدير محطة الصرف الصحي بالوزارية وعدد من مديري المدارس والمعلمين والموجهين لما بذلوه من مجهود يستحق الإشادة والتكريم.



