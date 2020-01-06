Advertisements
Advertisements
Advertisements

كراني: النتائج المؤلمة لـ"التغير المناخي" تؤثر على المملكة

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:01 م
Advertisements
علم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية
الفجر السعودي
Advertisements

قال خبير الأرصاد السعودي حسن كراني، مساء اليوم الإثنين، إن النتائج المؤلمة للتغير المناخي تؤثر على المملكة العربية السعودية وتخالف جميع التوقعات.

وأوضح خبير الأرصاد كراني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن "أجواء المملكة ما زالت تعاني من عدم عبور المنخفضات (الجوية) العابرة؛ كنتيجة مؤلمة للتغير المناخي الذي ضرب عرض الحائط بجميع التوقعات". 

وكان كراني، قد توقع سيطرة الزائر القطبي لمدة الـ10 أيام المقبلة على عدة مناطق بالمملكة، والذي سيمتد إلى جنوب الجزيرة، يوم الجمعة الموافق 17 يناير الجاري، قائلًا: "تنعَّموا بشتاء ضبابي، صقيعي، فرصة لتجمد المياه.. مع أخذ الاحتياطات اللازمة للتدفئة والملابس الشتوية المناسبة وتجنب التيارات الباردة، ودَفّوا أنفسكم وأطفالكم".

هذا وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها بشأن طقس اليوم الاثنين، استمرار تدفق الكتلة الهوائية الباردة على شمال ووسط وغرب المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على شرق وشمال المملكة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
تعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأتها عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013.

وأعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم أعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم أعفى من منصبة في 30 أغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

أهداف الهيئة
وتهدف الهيئة، لحماية البيئة من التلوث لكل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي وما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية والحفاظ عليها ومنع تدهورها والحد من ذلك، ومراقبة الظواهر الجوية لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات من أي اشعاع أو تلوث.

مراكز الهيئة
وتدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مركزين رئيسيين، وهما المركز الإقليمي للاتصالات، والذي يقع المركز في مدينة جدة، وتكمن مسؤولية المركز الإقليمي للاتصالات حسب توزيع المنظمة العالمية للأرصاد مسؤلية تامة عن إمداد جميع الدول في منطقة اقليم الثاني وتحديدا الدول الواقعة في منطقة الخليج العربي واليمن بمعلومات الأرصاد الجوية اليومية عن طريق خدمات الاذاعة وخدمات تجميع المعلومات.

ومركز نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، حيث يقوم المركز بتوفير البيانات والمعلومات الجغرافية بجودة عالية وتغطية كاملة للمملكة العربية السعودية.

وقد قام المركز بإنشاء مجموعة من قواعد البيانات الجغرافية البيئية طبقا لاحتياجات الهيئة لأداء مهامها في الحفاظ على البيئة، وتحتوى هذه القواعد على خرائط الأساس الرقمية مختلفة المقاييس والتغطية الجغرافية وخرائط الحساسية البيئية للمناطق الساحلية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كراني المملكة السعودية التغير المناخي الأرصاد

أخبار تهمك

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يفقد نجميه في السوبر الإسباني

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يومين

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 7 ساعات

4 مفاجآت في قائمة ريال مدريد المشاركة في السوبر الإسباني

منذ 33 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن إصابة نجم الأهلي.. وفايلر أكثر السعداء

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ يوم

الكشف عن مدة غياب كريم بنزيمة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ضبط السائق المتسبب في حادث جامعة القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يوم

أول قرارات عودة الانضباط.. فرمان من مرتضى منصور بشأن نجوم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ يوم

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 16 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:38 م

الكشف عن مدة غياب كريم بنزيمة

4 مفاجآت في قائمة ريال مدريد المشاركة في السوبر الإسباني

05:51 م

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

04:17 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

أول قرارات عودة الانضباط.. فرمان من مرتضى منصور بشأن نجوم الزمالك

04:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status