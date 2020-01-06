يوفنتوس ضد كالياري 0/4 في الدوري الإيطالي "رونالدو يتألق" | ملخص وأهداف اللقاء (فيديو)





ملخص مباراة يوفنتوس ضد كالياري في الدوري الإيطالي





يوفنتوس ضد كالياري، تمكن فريق يوفنتوس من تحقيق فوزًا عريضًا على نظيره كالياري بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الإثنين، على ملعب " أليانز ستاديوم" معقل اليوفي، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الايطالي الممتاز "الكالتشيو" 2019 - 2020.





ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس ضد كالياري في الدوري

افتتح يوفنتوس التسجيل في الدقيقة 49 عن طريق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وأضاف رونالدو الهدف الثاني لليوفي في الدقيقة 67 من ضربة جزاء، أحرز جونزالو هيجوايين الهدف الثالث في الدقيقة 81، واختتم رونالدو برابع أهداف يوفنتوس والهدف الثالث الشخصي له بالمباراة (هاتريك) في الدقيقة 82، لينتهي اللقاء بنتيجة 0/4 ليوفنتوس.





وبهذه النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده بجدول ترتيب الدوري الإيطالي إلى النقطة 45 محتلًا المركز الأول، بينما تجمد رصيد كالياري عند النقطة 29 في المركز السادس.





تشكيل مباراة يوفنتوس ضد كالياري في الدوري:-





وبدأ يوفنتوس مباراته أمام كالياري بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: ليوناردو بونوتشي - ميريح ديميرال - أليكس ساندرو.

خط الوسط: أدريان رابيو - ميرالم بيانيتش - بلاز ماتويدي - آرون رامزي.

خط الهجوم: باولو ديبالا - كريستيانو رونالدو - خوان كوادرادو.



وبدأ وبدأ كالياري مباراته أمام يوفنتوس بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: رافاييل.





خط الدفاع: باولو فاراجاو - فابيو بيساكاني - كلافان – ليكوجيانيس.





خط الوسط: أرتور أيونيتا - لوكا سيجاريني - ماركو روج - رادجا ناينجولان - جواو بيدرو.





خط الهجوم: جيوفاني سيميوني.





بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس ضد كالياري في الدوري الإيطالي:-



