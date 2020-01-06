Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار الذهب اليوم الاثنين 6-1-2020 في لبنان

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:05 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements

استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-1-2020 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.


اسعار الذهب اليوم الاثنين 6-1-2020 في لبنان


وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،35.60 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"، 61.996  بـ ليرة لبنانية  ، وسعر "عيار 24" 812.71  بـ ليرة لبنانية  .


وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 35.426  بـ ليرة لبنانية   للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .


اسعار الذهب اليوم الاثنين 6-1-2020 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار


عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ ليرة لبنانية

اسعار الذهب عيار 24

47.46$

71.812

سعر الذهب عيار 22

43.51$

64.948

اسعار الذهب عيار 21

41.53$

61.996

اسعار الذهب عيار 18

35.60$

53.139

سعر الذهب عيار 14

27.69$

41.330

سعر الذهب عيار 12

23.73$

35.426

اسعار أوقية الذهب

1.476$

2.203.471

اسعار جنيه الذهب

332.25$

495.971

اسعار كيلو الذهب

47.463$

71.851.290

 

 

 

 

 

 

 ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان

 


اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

3 يناير

41.552

53.424

62.329

71.231

2 يناير

41.317

53.122

61.977

70.829

1 يناير

41.457

53.544

62.186

71.069

31 ديسمبر

42.457

54.404

62.352

72.069

30 ديسمبر

42.112

54.145

62.394

72.258

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنان سعر جرام الذهب فى لبنان سعر الذهب فى لبنان الدهب فى لبنان اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى لبنان اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى لبنان اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ يوم

عاجل.. ضبط السائق المتسبب في حادث جامعة القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ يوم

مفاجأة جديدة بشأن إصابة نجم الأهلي.. وفايلر أكثر السعداء

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن مدة غياب كريم بنزيمة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يوم

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يفقد نجميه في السوبر الإسباني

منذ ساعة و 7 دقيقة

4 مفاجآت في قائمة ريال مدريد المشاركة في السوبر الإسباني

منذ نصف ساعة

أول قرارات عودة الانضباط.. فرمان من مرتضى منصور بشأن نجوم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يومين

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب اليوم الأحد 8-12-2019 في لبنان

اسعار الذهب اليوم الاثنين 9-12-2019 في لبنان

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-12-2019 في لبنان

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-12-2019 في لبنان

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في لبنان

اسعار الذهب اليوم السبت 28-12-2019 في لبنان

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:38 م

الكشف عن مدة غياب كريم بنزيمة

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

04:17 م

4 مفاجآت في قائمة ريال مدريد المشاركة في السوبر الإسباني

05:51 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

أول قرارات عودة الانضباط.. فرمان من مرتضى منصور بشأن نجوم الزمالك

04:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status