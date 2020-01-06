ننشر تفاصيل أول جولة لنائب محافظ دمياط (صور)



قام نائب المحافظ بلقاء الأهالي في قريتي ميت الشيوخ والحوراني، التابعتين لمركز فارسكور بدمياط، واستمع لمطالب الأهالي والشكاوى الخاصة بهم.



كما قام نائب المحافظ بالاستماع لمطالب عدد من كبار السن، ومتابعة الخدمات المقدمة لهم، وتواجد الأطباء في الوحدات الصحية، حيث أكد أنه سيقوم بعدد من الجولات الميدانية في قرى المحافظة كلها لمتابعة طلبات الأهالي.





قام الدكتور إسلام ابراهيم، نائب محافظ دمياط، اليوم الاثنين، بأول جولة ميدانية له بعد استلام مهام عمله، بصحبة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد بدمياط، حيث قام نائب المحافظ بجولة ميدانية مفاجئة وقام باستقبال الأهالي، في عدد من القرى.