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ريال مدريد يعلن التشخيص الطبي لإصابة جاريث بيل

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:02 م
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بوابة الفجر
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أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيان رسمي للكشف عن التشخيص الطبي لإصابة جاريث بيل مهاجم الفريق في الساعات الماضية قبل السفر للملكة العربية السعودية.


ويستعد ريال مدريد للمشاركة في بطولة السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية التي تتكون من أربعة أندية وهم الريال وبرشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد.


وكتب الريال في بيانه الرسمي: بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا جاريث بيل تم تشخيصه بواسطة خدمات ريال مدريد الطبية بعدوى في الجهاز التنفسي . 


وكتب الصحفي ميغيل أنخيل: بيل يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي وأيضًا من حمّى قوية ولكي لا يصيب زملائه من مرضه لن يسافر إلى السعودية لكن في حال تحسنت حالته وريال مدريد اقصى فالنسيا سيلتحق بالفريق .

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