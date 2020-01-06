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"كاف" يفاجئ محمود الخطيب

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:59 م
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محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
الفجر الرياضي
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أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" دعوة رسمية لأسطورة الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، للمشاركة في احتفالية أفضل لاعب في القارة السمراء والتي تنطلق مساء غد الثلاثاء.

 

وتأتي دعوة الاتحاد الإفريقي لأسطورة المارد الأحمر محمود الخطيب بصفته أحد أبرز أساطير الكرة في القارة السمراء على مدار تاريخها، ورئيس النادي الأهلي.

 

وكان "كاف" قد اختار في وقت سابق الكابتن الخطيب سفيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر، لاسيما أنه أول لاعب مصري يحصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب أفريقي عام 1983.

 

وسبق أن لبى رئيس الأهلي دعوة الاتحاد الإفريقي وتواجد في مؤتمر توقيع عقد رعاية حفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا والذى أقيم في سبتمبر من العام الماضى بالغردقة، أيضًا حرص الكابتن محمود الخطيب على قبول دعوة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمشاركة في اجتماعات جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي مع منظومة الاتحاد الإفريقي برئاسة أحمد أحمد، التي عقدت مؤخرًا في القاهرة؛ لمناقشة تطوير الكرة في القارة السمراء، وبعض الأمور الخاصة بمسابقاتها، وسبل تطوير اللعبة والمنظومة، وإجراء بعض الإصلاحات، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة في الفترة الأخيرة.

 

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محمود الخطيب كاف يفاجئ محمود الخطيب رياضة الاخبار الرياضية

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