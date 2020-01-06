وزير الخارجية السعودي يدشن ورشة عمل لرؤساء بعثات المملكة بدول العشرين





دشن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الإثنين، في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، ورشة العمل التي أقامتها وزارة الخارجية بالشراكة مع الأمانة العامة لمجموعة العشرين، لرؤساء بعثات المملكة لدى دول مجموعة العشرين، بحضور وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين فهد المبارك، والمستشار بالديوان الملكي الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين فهد التونسي.





ورحب وزير الخارجية السعودي في كلمته الافتتاحية برؤساء بعثات المملكة لدى دول مجموعة العشرين، مؤكدًا على أهمية برنامج المملكة الطموح لسنة رئاسة مجموعة العشرين، ودور وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج لإبراز الصورة المشرفة للمملكة.





مجموعة العشرين هو منتدى تأسس سنة 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينات، ويمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم وأيضا يمثل أكثر من 90 بالمئة من الناتج العالمي الخام. تهدف مجموعة العشرين إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة هامة بغية نقاش قضايا أساسية في الاقتصاد العالمي. فإن مجموعة العشرين، ويمثل ثلثي التجارة وعدد السكان في العالم وأكثر من 90% من الناتج العالمي الخام (وهو مجموع الناتج المحلي الخام لجميع بلدان العالم).

ويوم 15 نوفمبر 2008، ولأول مرة في تاريخها، اجتمع رؤساء الدول والحكومات وليس فقط وزراء المالية.



