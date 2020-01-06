Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الخارجية السعودي يدشن ورشة عمل لرؤساء بعثات المملكة بدول العشرين

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

دشن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الإثنين، في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، ورشة العمل التي أقامتها وزارة الخارجية بالشراكة مع الأمانة العامة لمجموعة العشرين، لرؤساء بعثات المملكة لدى دول مجموعة العشرين، بحضور وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين فهد المبارك، والمستشار بالديوان الملكي الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين فهد التونسي.

ورحب وزير الخارجية السعودي في كلمته الافتتاحية برؤساء بعثات المملكة لدى دول مجموعة العشرين، مؤكدًا على أهمية برنامج المملكة الطموح لسنة رئاسة مجموعة العشرين، ودور وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج لإبراز الصورة المشرفة للمملكة.

مجموعة العشرين
هو منتدى تأسس سنة 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينات، ويمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم وأيضا يمثل أكثر من 90 بالمئة من الناتج العالمي الخام. تهدف مجموعة العشرين إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة هامة بغية نقاش قضايا أساسية في الاقتصاد العالمي. فإن مجموعة العشرين، ويمثل ثلثي التجارة وعدد السكان في العالم وأكثر من 90% من الناتج العالمي الخام (وهو مجموع الناتج المحلي الخام لجميع بلدان العالم).

ويوم 15 نوفمبر 2008، ولأول مرة في تاريخها، اجتمع رؤساء الدول والحكومات وليس فقط وزراء المالية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية دول العشرين المملكة السعودي

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة بشأن إصابة نجم الأهلي.. وفايلر أكثر السعداء

منذ أقل من ساعتين

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يفقد نجميه في السوبر الإسباني

منذ ساعة و 9 دقيقة

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ ساعتين و 6 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ يوم

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ يوم

أول قرارات عودة الانضباط.. فرمان من مرتضى منصور بشأن نجوم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 4 ساعات

4 مفاجآت في قائمة ريال مدريد المشاركة في السوبر الإسباني

منذ نصف ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ يوم

الكشف عن مدة غياب كريم بنزيمة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ضبط السائق المتسبب في حادث جامعة القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يوم

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يومين

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

"منتدى لاقتصاديات العالم الرئيسية".. كل ما تود معرفته عن مجموعة قمة العشرين

وزير سعودي: رؤية المملكة 2030 تواكب أهداف مجموعة العشرين

الرئيس المكسيكي يرفض حضور قمة "العشرين" في اليابان

بمشاركة السيسي.. كل ما تريد معرفته عن قمة العشرين باليابان

عاجل.. ميركل تستقبل القادة المشاركين في قمة العشرين

ميركل: هناك الكثير من التفاهم بين أوروبا وأفريقيا

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:38 م

الكشف عن مدة غياب كريم بنزيمة

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

04:17 م

4 مفاجآت في قائمة ريال مدريد المشاركة في السوبر الإسباني

05:51 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

أول قرارات عودة الانضباط.. فرمان من مرتضى منصور بشأن نجوم الزمالك

04:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status