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التحالف يعلن وقف التدريب ودعم العمليات ضد "داعش" بالعراق

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:44 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلن التحالف الدولي، اليوم الاثنين، وقف التدريب ودعم العمليات ضد تنظيم"داعش" الإرهابي، بسبب مهاجمة قواعده في العراق.


ويذكر أن قال التحالف في بيان: "أولويتنا القصوى هي حماية كل جنود التحالف الملتزمين بمهمة هزيمة داعش. الهجمات الصاروخية المتكررة على مدى الشهرين الماضيين من عناصر كتائب حزب الله تسببت في مقتل أفراد من قوات الأمن العراقية ومدني أمريكي".

وتصاعدت في الشهرين الأخيرين الهجمات على مصالح أمريكية في العراق، مستهدفة بصورة خاصة قواعد عسكرية. وتتهم واشنطن فصائل موالية لإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.

وأحدث تلك الهجمات، سقوط عدد من الصواريخ مساء أمس السبت في المنطقة الخضراء في بغداد، حيث تقع السفارة الأميركية، كما سقط صاروخ خارج هذه المنطقة بينما تم استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

يذكر أن السفارة الأميركية ببغداد تعرضت، الثلاثاء الماضي، إلى هجوم من قبل أنصار فصائل عراقية منضوية ضمن الحشد الشعبي وموالية لإيران، من ضمنها كتائب حزب الله العراقي، التي فقدت أكثر من 20 عنصراً في ضربات أميركية، الأسبوع الماضي، على قواعد له في مدينة القائم العراقية وفي سوريا. كما أقدم المحتجون على إحراق إحدى بوابات السفارة، وتكسير مرتكز أمني وكاميرات مراقبة.

والأربعاء، قامت قوات من مشاة البحرية الأميركية "المارينز" بعملية إنزال داخل السفارة. ولاحقاً أعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أن البنتاغون سيرسل "فوراً حوالي 750 جندياً إضافياً إلى الشرق الأوسط، "رداً على الأحداث الأخيرة في العراق".



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وقف دعم داعش العمليات العراق التدريب التحالف الدولي إرين

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