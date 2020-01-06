"الدم بقا ميه".. أخ يحاول سرقة شقيقه على فراش الموت بكفرالشيخ

تجرد أخ من مشاعر الإنسانية والرحمة الذي أوصتنا عليها جميع الأديان السماوية، وحاول سرقة شقيقه الأكبر والوحيد وهو علي فراش العناية المركزة بمستشفى سيدي سالم المركزي ينازع الموت دون أن يدرك أن شقيقه الوحيد الذي جاء لزيارته لم يأتي للإطمئنان على صحته بل آتي من أجل سرقته، حيث شهدت مستشفى سيدي سالم المركزي بمحافظة كفر الشيخ واقعة هي الأولى من نوعها حيث حضر المدعو " محمد.ن.ا " من أجل زيارة شقيقه الوحيد بالعناية المركزة، محاولا أخذ توقيع وبصمة أخيه عنوة على عقود بيع لصالحه دون أن يعي شقيقه المريض شئ.





وأكد مصدر أمني، أن عدد من طاقم التمريض قد أخبر نقطة شرطة المستشفى بأن أحد الزائرين يحاول أخذ توقيع مريض على عدة عقود وأوراق؛ وعلى الفور توجه عدد من أفراد الأمن واصطحبوا هذا الرجل وتبين أنه شقيق المريض ويريد أن يأخذ من أخيه الوحيد كافة أملاكه مستغلا عدم وعيه بسبب مرضه الشديد؛ وبفحص الأوراق المضبوطه بحوزة المتهم عثر على "بصامة" وعقد بيع وشراء لمنزل المريض و3 أفدنة زراعية وعدد من العقود الفارغة.





وأضاف المصدر الأمني؛ خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر" ؛ أن المتهم كان ينوي فعل ذلك من أجل حرمان شقيقاته الـ 4 بنات من الإرث علما بأن المريض غير متزوج ولا يوجد له ورثه سوى شقيقه و 4 شقيقاته؛ لافتًا أن ما حدث يدخل تحت بند التزوير في أوراق رسمية والتحايل على القانون والإجبار على التوقيع.



