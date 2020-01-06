Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الدم بقا ميه".. أخ يحاول سرقة شقيقه على فراش الموت بكفرالشيخ

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:48 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
عمرو الشامي
Advertisements
تجرد أخ من مشاعر الإنسانية والرحمة الذي أوصتنا عليها جميع الأديان السماوية، وحاول سرقة شقيقه الأكبر والوحيد وهو علي فراش العناية المركزة بمستشفى سيدي سالم المركزي ينازع الموت دون أن يدرك أن شقيقه الوحيد الذي جاء لزيارته لم يأتي للإطمئنان على صحته بل آتي من أجل سرقته، حيث شهدت مستشفى سيدي سالم المركزي بمحافظة كفر الشيخ واقعة هي الأولى من نوعها حيث حضر المدعو " محمد.ن.ا " من أجل زيارة شقيقه الوحيد بالعناية المركزة، محاولا أخذ توقيع وبصمة أخيه عنوة على عقود بيع لصالحه دون أن يعي شقيقه المريض شئ.

وأكد مصدر أمني، أن عدد من طاقم التمريض قد أخبر نقطة شرطة المستشفى بأن أحد الزائرين يحاول أخذ توقيع مريض على عدة عقود وأوراق؛ وعلى الفور توجه عدد من أفراد الأمن واصطحبوا هذا الرجل وتبين أنه شقيق المريض ويريد أن يأخذ من أخيه الوحيد كافة أملاكه مستغلا عدم وعيه بسبب مرضه الشديد؛ وبفحص الأوراق المضبوطه بحوزة المتهم عثر على "بصامة" وعقد بيع وشراء لمنزل المريض و3 أفدنة زراعية وعدد من العقود الفارغة.

وأضاف المصدر الأمني؛ خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر" ؛ أن المتهم كان ينوي فعل ذلك من أجل حرمان شقيقاته الـ 4 بنات من الإرث علما بأن المريض غير متزوج ولا يوجد له ورثه سوى شقيقه و 4 شقيقاته؛ لافتًا أن ما حدث يدخل تحت بند التزوير في أوراق رسمية والتحايل على القانون والإجبار على التوقيع.

وقد تم إخطار العميد ياسر غانم، مأمور قسم سيدي سالم، ورئيس المباحث وتم تحرير المحضر رقم 48 إداري سيدي سالم، وتحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كفرالشيخ فراش الموت سرقة اخبار

أخبار تهمك

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ يوم

الكشف عن مدة غياب كريم بنزيمة

منذ ساعة الا ربع

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يفقد نجميه في السوبر الإسباني

منذ ساعة و 8 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ يوم

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يوم

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يومين

مفاجأة جديدة بشأن إصابة نجم الأهلي.. وفايلر أكثر السعداء

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ يوم

أول قرارات عودة الانضباط.. فرمان من مرتضى منصور بشأن نجوم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضبط السائق المتسبب في حادث جامعة القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 4 ساعات

4 مفاجآت في قائمة ريال مدريد المشاركة في السوبر الإسباني

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تحرير مواطن اختطفه 3 عاطلين لطلب فدية في أسيوط

نجار مسلح" يقتل ابن شقيقه بـ"مطواه" في كفر الشيخ

سيدى سالم يضم صانع ألعاب بولين السابق

مزارع يحاول قتل شقيقه بسب خلافات "الميراث" ببنها

"جبروت امرأة".. ربة منزل تخطف رضيع شقيقتها لبيعه بـ25 ألف جنيه بالإسكندرية

دواء قاتل .. "هيباتوفيرين" سم جديد يعالج به أطباء معهد الكبد مرضاهم (تحقيق بالمستندات)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:38 م

الكشف عن مدة غياب كريم بنزيمة

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

04:17 م

4 مفاجآت في قائمة ريال مدريد المشاركة في السوبر الإسباني

05:51 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

أول قرارات عودة الانضباط.. فرمان من مرتضى منصور بشأن نجوم الزمالك

04:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status