اسعار الذهب اليوم الاثنين 6-1-2020 في المغرب
استقرات اسعار الذهب في المغرب خلال تعاملات اليوم السبت 28-12-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في المغرب والبورصات العالمية الوطنية الدرهم المغربي وأيضا الدولار الأمريكي.
ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في المغرب في الأيام السابقة في السوق .
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ درهم مغربي
|
عيار الذهب
|
47.43$
|
459.38
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.48$
|
421.11
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.50$
|
401.97
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.57$
|
344.54
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.67$
|
267.98
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.71$
|
229.69
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.475$
|
14.287
|
اسعار أوقية الذهب
|
332.00$
|
3.216
|
اسعار جنيه الذهب
|
47.428$
|
459.384
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في المغرب
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
2 يناير
|
264.22
|
340.22
|
396.92
|
453.62
|
3 يناير
|
264.93
|
340.62
|
397.40
|
454.16
|
2 يناير
|
266.80
|
343.03
|
400.20
|
457.36
|
1 يناير
|
266.24
|
342.31
|
399.36
|
456.40
|
31 ديسمبر
|
266.56
|
342.73
|
399.85
|
456.96