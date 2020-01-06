شاهد.. سلمي أبو ضيف تستمتع بالطبيعة الخلابة

تشارك الفنانة سلمي أبو ضيف، أحدث اخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





حيث نشرت الفنانة الشابة، صورة لها في أحدث ظهور لها على حسابها الشخصي"إنستجرام"، وتفاعل معاها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصور .

‏



ظهرت سلمي أبو ضيف، بكيني أسود شفاف الأكمام، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة وتركته ينسدل على كتفيها ووضعت ميكب هادى وبسيط .





وعلقت"أبو ضيف"في الصورة:" all natural "ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .





يذكر أن آخر أعمال الفنانة سلمي أبو ضيف، مشاركتها في بطولة مسلسل" حدوتة مرة" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، غادة عبد الرازق، مجدي كامل، هاجر أحمد، أحمد صفوت، محمد أبو داوود، عبير منير، كريم مححوب، سماح السعيد، محمد مهران، مفيد عاشور إخراج ياسمين أحمد كامل، تأليف عمر عبد الحليم .