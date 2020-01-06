خبير فلك: 2020 عام الحروب





قال الدكتور محمود الشامي، رئيس الاتحاد العربي الإفريقي للفلكيين، إننا في 12 يناير الجاري ننهي عصر يسمى عصر التراب والذي هو سماته الصراع على الأرض والحدود والكنوز التي داخل الأرض وسوف تتنقل لعصر جديد يسمى عصر الدلو أو الهوى ومدته 200 عام.وأوضح "الشامي"، خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن هذا العصر سيبدأ بالتقاء بلوتو وزحل في برج الجدي الهوائي وتقابل المشترى مع زحل في ديسمبر 2020 وهذا يحدث كل 200 عام وبعد 200 عام ننتقل لعصر الماء في برج الحوت، موضحًا أن عصر الهوى له سماته وحسناته وصراعاته وسوف تلعب التكنولوجية دور كبير في حياة الناس، معقبًا: "مبقاش في مجال للتنبلة والأيام القادمة ستصبح كلها عمل ومن يعمل فقط سيجد نفسه ومن لا يعمل يموت".وتابع الخبير الفلكي، أننا سنشهد تراجع كوكب المريخ كوكب الحرب والناس خلال شهري سبتمبر ونوفمبر، منوهًا إلى أن عام 2020 قد يشهد بعض الحروب والتي بدأت تظهر بوادرها حاليًا وأن القادم لمصر خير والزعامة والقيادية ستكون للشرق خلال الفترة القادمة.