2020 Golden Globes | المصري الأمريكي رامي يوسف يحصد جائزة "جولدن جلوب 2020" كأفضل ممثل تليفزيوني

حصد الفنان المصري الأمريكي رامي يوسف، جائزة 2020 Golden Globes (جولدن جلوب 2020) كأفضل ممثل كوميدي، عن دوره المميز في مسلسله Ramy.

وقامت صفحة جوائز 2020 Golden Globes الرسمية على موقع التدوينات المُصغر "تويتر"، بعمل حوار صحفي مع رامي يوسف أكد فيه أنه لم يتوقع نجاح المسلسل بهذا الشكل، ولكن الأمر ممتع بشكل كبير، ولا أن يحصل هو على هذه الجائزة المهمة عالميًا، خاصة أنه مصري ومسلم، مما وضع أمامه الكثير من الصعوبات الكبيرة.

وبدأ رامي يوسف كلمته بعد استلام جائزة 2020 Golden Globes بـ "الله أكبر" ثم قام توجيه الشكر لعدد من الأشخاص، قائلًا: "لقد قدمنا عرضا محدداً للغاية حول عائلة عربية مسلمة تعيش في ولاية نيو جيرسي، وهذا يعني الكثير ليتم الاعتراف به على هذا المستوى".





وأضاف رامي يوسف: "أود أن أشكر كل من شارك المنتجون عائلتي وأمي وأبي كانت أمي تتجذر لمايكل دوغلاس. المصريون يحبون مايكل دوجلاس، لا أعرف إذا كنت تعرف هذا، لكن هذا يعني كثيرا".





وأوضح رامي يوسف أن من أكبر المشاكل التي واجهته في إنتاج المسلسل وإخراجه إلى النور، هو إقناع الشركة أن المسلسل يستطيع المشاهدة والعرض، وأن المسلسل لا يستهدف أسر محددة.



ويعد المسلسل الأمريكي الكوميدي "Ramy"، من فئة الـ Stand Up Comedy، ويعرض على شبكة Hulu، وطرح منه موسم واحد، تكون من 10 حلقات.



وقام بمنافسة رامي يوسف على جائزة 2020 Golden Globes كلًا من، مايكل دوجلاس عن دوره في مسلسل "The Kominsky Method"، وبيل هدر عن دوره في مسلسل "Barry"، وبن بلات عن دوره في مسلسل The" Politician"، وبول رود عن دوره في مسلسل "Living with Yourself".