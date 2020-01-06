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2020 Golden Globes | المصري الأمريكي رامي يوسف يحصد جائزة "جولدن جلوب 2020" كأفضل ممثل تليفزيوني

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:40 م
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رامي يوسف
رامي يوسف
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حصد الفنان المصري الأمريكي رامي يوسف، جائزة 2020 Golden Globes (جولدن جلوب 2020) كأفضل ممثل كوميدي، عن دوره المميز في مسلسله Ramy.

وقامت صفحة جوائز 2020 Golden Globes الرسمية على موقع التدوينات المُصغر "تويتر"، بعمل حوار صحفي مع رامي يوسف أكد فيه أنه لم يتوقع نجاح المسلسل بهذا الشكل، ولكن الأمر ممتع بشكل كبير، ولا أن يحصل هو على هذه الجائزة المهمة عالميًا، خاصة أنه مصري ومسلم، مما وضع أمامه الكثير من الصعوبات الكبيرة.

وبدأ رامي يوسف كلمته بعد استلام جائزة 2020 Golden Globes بـ "الله أكبر" ثم قام توجيه الشكر لعدد من الأشخاص، قائلًا: "لقد قدمنا عرضا محدداً للغاية حول عائلة عربية مسلمة تعيش في ولاية نيو جيرسي، وهذا يعني الكثير ليتم الاعتراف به على هذا المستوى".

وأضاف رامي يوسف: "أود أن أشكر كل من شارك المنتجون عائلتي وأمي وأبي كانت أمي تتجذر لمايكل دوغلاس. المصريون يحبون مايكل دوجلاس، لا أعرف إذا كنت تعرف هذا، لكن هذا يعني كثيرا".

وأوضح رامي يوسف أن من أكبر المشاكل التي واجهته في إنتاج المسلسل وإخراجه إلى النور، هو إقناع الشركة أن المسلسل يستطيع المشاهدة والعرض، وأن المسلسل لا يستهدف أسر محددة.

ويعد المسلسل الأمريكي الكوميدي "Ramy"، من فئة الـ Stand Up Comedy، ويعرض على شبكة Hulu، وطرح منه موسم واحد، تكون من 10 حلقات.

وقام بمنافسة رامي يوسف على جائزة 2020 Golden Globes كلًا من، مايكل دوجلاس عن دوره في مسلسل "The Kominsky Method"، وبيل هدر عن دوره في مسلسل "Barry"، وبن بلات عن دوره في مسلسل The" Politician"، وبول رود عن دوره في مسلسل "Living with Yourself".

وحضر حفل توزيع (2020 Golden Globes) جولدن جلوب 2020 كلًا من، النجم المصري العالمي رامي مالك والنجمات كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت، فيما سبق وحضر إلى السجادة الحمراء للحفل كل من الفنان اللبناني توني شلهوب وإلتون جون وصوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبي وكيت هارينجتون وأنسيل إلجورت وأوليفيا كولمان وكايتلين ديفير وعارضة الأزياء شانتيل براون يونج والمذيعة ألين دى جينيريس وزوجتها بورشيا دى روسي. 

بالإضافة إلى ناعومي واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت وداكوتا فانينج ونيكول الأنصاري كوكس وسينثيا إيريفو وكيت ماكينون وجيليان أندرسون وآنا دي أرماس وويسلى سنايبس وستيفن موير وآنا باكوين ولورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جيني ماي وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج وريان سيكريست وجو ألوين.

وشهد حفل توزيع جوائز 2020 Golden Globes فوز "فيلم 1917" بجائزة أفضل فيلم وهو من بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، ويخرجه سام مينديز.
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