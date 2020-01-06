Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكشف عن مدة غياب كريم بنزيمة

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن التشخيص الطبي لإصابة كريم بنزيمة مهاجم فريق ريال مدريد ومدة غيابه عن الملكي خلال الفترة القادمة.


وكتب نادي ريال مدريد في بيانه عن بنزيمة: بعد الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم ، تم تشخيص إصابة كريم بنزيمة من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد بـ إصابة في العضلات شبه الغشائية بسبب كدمات في ساقه اليسرى.


وقال الصحفي الموثوق ميغيل أنخيل دياز لإذاعة الكادينا كوبيه: بنزيما سيغيب بين 10 إلى 15 يوم بسبب الإصابة وسيحاول الوصول إلى مباراة إشبيلية و في حال لم يتمكن من ذلك سيحاول الوصول لمباراة بلد الوليد.


وتأكد غياب بنزيمة عن مواجهات السوبر الإسباني بشكل رسمي لعدم قدرته على التعافي بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن إصابة نجم الأهلي.. وفايلر أكثر السعداء

منذ أقل من ساعتين

4 مفاجآت في قائمة ريال مدريد المشاركة في السوبر الإسباني

منذ نصف ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 6 ساعات

أول قرارات عودة الانضباط.. فرمان من مرتضى منصور بشأن نجوم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يوم

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يومين

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يفقد نجميه في السوبر الإسباني

منذ ساعة و 7 دقيقة

الكشف عن مدة غياب كريم بنزيمة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ ساعتين

عاجل.. ضبط السائق المتسبب في حادث جامعة القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ يوم

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ يوم

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ يوم
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:38 م

الكشف عن مدة غياب كريم بنزيمة

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

04:17 م

4 مفاجآت في قائمة ريال مدريد المشاركة في السوبر الإسباني

05:51 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

أول قرارات عودة الانضباط.. فرمان من مرتضى منصور بشأن نجوم الزمالك

04:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status