مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة نابولي ضد الإنتر بث مباشر Bein Sport

تنطلق الكثير من المباريات الهامة اليوم الأثنين الموافق 6 / 1 / 2020، أبرزها مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومواجهة نابولي ضد الإنتر في الدوري الإيطالي، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ64"





أرسنال ضد ليدز يونايتد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ18"





أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإيطالي بمباراة ميلان ضد سامبدوريا، ويوفنتوس ضد كالياري، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





نابولي ضد الإنتر، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.







