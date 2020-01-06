أسقف نجع حمادي يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

بعث الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي للأقباط الأرثوذكسي، رسالة هنأ فيها قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأحبار والمطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس للقبطية الأرثوذكسية والشعب القبطى فى مصر والمهجر، بعيد الميلاد المجيد.



وتَحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأعياد الميلاد، حيثٌ تبدأ الكنائس القبطية الأرثوذكسية في جميع الإيبارشيات علي مستوى الكرازة المرقسية، بإقامة قداس عيد الميلاد المجيد في ليلية اليوم الإثنين.



ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ويعتبر إقامة قداس ليلة عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، هو ثاني قداس يقام في عيد الميلاد منذٌ إفتتاحها وتدشينها في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي.

