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خبيرة تربوية: مدونة السلوك الإعلامي للأطفال تساعدهم على الابتكار

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:33 م
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صافي صلاح
صافي صلاح
رقية جمال
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قالت صافي صلاح، الخبيرة التربوية، إن مدونة السلوك الإعلامي للأطفال لرفع الوعي بحقوق الطفل، مبادرة رائعة جدًا؛ لكون الأطفال بحاجة لمواثيق قوية لضمان حقوقهم وأن يكون المحتوى الموجود ثري لتعليم الأطفال أشياء جيدة تعطيهم قدرة على الإبتكار والتعلم بشكل مبتكرة.

وأوضحت "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، أن الأطفال أصبحوا يجيدون استخدام مواقع التواصل الإجتماعي والتكنولوجية الجديدة وعلينا أن نسعى لاستخدام هذه التكنولوجية بشكل مفيد.

وأكدت الخبيرة التربوي، أنه يمكن تعديل سلوك الأطفال من خلال التدقيق الإعلامي؛ لكون الإعلان مؤثر جدًا وكلما كان المحتوى البصري والسمعي مبهر كلما كان هناك استجابة له من قبل الأطفال ويكون هناك تعليم للأطفال بشكل غير مباشر ولكن المشكلة في الثقافة المجتمعية ورفض كثير من الأسر المصرية للتغير، مشددة على أن طرق التعلم الجديدة رائعة للأطفال وتجعل الطفل لديه مساحة للتخيل والتفكير، ولكن الأمهات لا يتقبلوا هذه الطريقة.

وأنتهى المجلس الأعلى للإعلام، من إعداد المسودة الأولى لمدونة السلوك الإعلامى للأطفال والتى أعدها بالتعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة، تحت إشراف اليونيسيف، المقرر عرضها خلال اجتماعه المقبل، لإقرارها، حتى تصبح ملزمة لوسائل الإعلام.

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الكلمات المفتاحية

مدونة سلوك إعلامي للأطفال مبادرة حقوق الطفل الإبتكار

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