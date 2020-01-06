نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الإثنين 6-1-2020

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم لإثنين 6-1-2020 .









قفزت أسعار النفط بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط بعد مقتل قاسم سليماني، ليتجاوز سعر خام مستوي الـ 70 دولار للبرميل.









أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي هبوط جماعي لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، بعد التوترات الجيوسياسية التي القت بظلالها أمس علي البورصات العربيىة ككل ، وتماسك المؤشر الرئيسي للبورصة.









أعلن البنك المركزى المصري والبورصة المصرية تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر وإلغاء جلسة التداول بالبورصة، غدًا الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، بمناسبة عد الميلاد المجيد.









ارتفع الذهب لأعلى مستوى في سبعة أعوام مع إقبال المستثمرين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا جراء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بينما تجاوز البلاديوم مستوى الألفي دولار ليسجل ذروة قياسية.









قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولو جهاز المدينة، بزيارة لكنيسة "السيدة العذراء والأنبا أنطونيوس" بمدينة بدر، لتهنئة الأخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.









وقع اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية بروتوكول تعاون، لتطوير ١٥ منطقة غير مخططة.









التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع رئيس إحدى العالمية؛ لبحث التعاون فى مجالات تأهيل وتدريب الكوادر البشرية واستخدام منصات برمجيات الشركة الذكية لتقديم أفضل الحلول التكنولوجية لدعم التحول الرقمى وتحفيز الابتكار وتنمية المهارات المصرية من أجل تعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمى وتحسين جودة الخدمات.









عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور مسئولى الوزارتين والمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات المشتركة لتطوير المناطق العشوائية بالقاهرة.









أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال ديسمبر الماضي، وهو الشهر الثاني عشر لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 5 مليارات و 385 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و 787 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.









وفد رفيع المستوى من البنك الدولى يزور مصر يناير الجاري بدأت وزارة التعاون الدولى، فى ترتيب زيارة لوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر خلال شهر يناير الجارى، وذلك بالتنسيق مع مكتب البنك الدولى فى القاهرة، والمدير التنفيذى لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولى فى واشنطن، وتعد هذه الزيارة الأولي لمثل هذا الوفد إلى مصر منذ عام 2014.





