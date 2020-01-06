Advertisements
Advertisements
Advertisements

القبض على يمني تورط في قتل مواطن سعودي طعناً بالقصيم

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

تمكنت شرطة منطقة القصيم، من القبض على مقيمٍ من الجنسية اليمنية؛ لتورطه في قَتل مواطن طعنًا.

وكشفت التحقيقات، أن اليمني قتل المواطن إثر مشاجرة وقعت بينهما بمحافظة عنيزة، كما بنقل الجثمان وأخفاه في منطقة صحراوية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط المقيم، وهو في العقد الثالث من العمر.

وأكد أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية؛ أقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

الأمن العام السعودي
تعتبر مديرية الأمن العام السعودي، هي أحد المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مكلفة بمهمة الحفاظ على النظام ومكافحة الجريمة وحماية المقدسات ومكافحة الإرهاب وتأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر، ليتسنى لهم تأدية مناسكهم وعبادتهم بحرية كاملة وأمان تامٍ.

ويمتلك الأمن العام السعودي، رسالة وهي تحقيق المحافظة على النظام العام وتوفير التغطية الأمنية لكافة المواقع على أراضي المملكة العربية السعودية وسفاراتها في الخارج وحماية المقدسات وأرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين ومنع وقمع الجريمة قبل وقوعها والقبض على مرتكبيها عند وقوعها لتقديمهم للعدالة باستخدام الوسائل النظامية والفنية ودعم وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيق السلامة المرورية وتأهيل منسوبيه على استخدام أحدث التقنيات وأفضل الأساليب لأداء مهامه الرئيسية وتطوير كافة الخدمات الأمنية.

ومن أهداف المديرية:
*حفظ النظام العام وصيانته ومنع الجريمة قبل وقوعها.
*الحد من نسبة ارتفاع الجرائم الفردية والمنظمة والسيطرة عليها.
*تحقيق التغطية الأمنية الملائمة لمواجهة الجريمة داخل حدود المملكة على أراضيها.
*ضبط مرتكبي الجرائم الفردية والمنظمة وتسليمهم للعدالة.
*مكافحة العمليات الإرهابية بأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية والمادية وقمع أعمال الشغب والتمرد والفوضى في المناسبات وتحقيق استتباب الأمن والقبض على مرتكبي ومنظمي هذه الأعمال وتوفير الحماية لسفارات السعودية في الخارج.
*حماية الأرواح على الطرق العامة ورفع مستوى السلامة المرورية.
*ضمان أمن الحج والعمرة بمشاركة الأجهزة الحكومية الأخرى بما يحقق الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن.
*ضمان الحقوق الخاصة والعامة ومساندة القضاء في هذا الجانب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يمني قتل طعن المملكة السعودية الامن السعودي

أخبار تهمك

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن مدة غياب كريم بنزيمة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أول قرارات عودة الانضباط.. فرمان من مرتضى منصور بشأن نجوم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يومين

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 8 ساعات

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ 36 دقيقة

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن إصابة نجم الأهلي.. وفايلر أكثر السعداء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف حكم ومدرب حراس الإسماعيلي 3 أشهر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ يوم

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ يوم

4 مفاجآت في قائمة ريال مدريد المشاركة في السوبر الإسباني

منذ ساعتين

عاجل.. أحمد حجازي يحسم قراره النهائي حول العودة للأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

ضبط اثنين من مخالفي الإقامة تورطا في جرائم نشل المصلين

شرطة الرياض تلقي القبض على مقيم عربي في "حديقة الملز"

شرطة القصيم: القبض على 4 سودانيين تورطوا في سرقة "أغنام"

إصابة خادمة حاولت الهروب من منزل كفيلها بجدة.. والشرطة تباشر التحقيق

الداخلية: القبض على 3 يمنيين ارتكبوا 13 جريمة سرقة بـ300 ألف ريال في الرياض

ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء جميع مرتكبيها من النساء بالرياض

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:15 م

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف حكم ومدرب حراس الإسماعيلي 3 أشهر

07:03 م

عاجل.. أحمد حجازي يحسم قراره النهائي حول العودة للأهلي

06:44 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

04:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status