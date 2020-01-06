القبض على يمني تورط في قتل مواطن سعودي طعناً بالقصيم





الأمن العام السعودي



ومن أهداف المديرية:







تمكنت شرطة منطقة القصيم، من القبض على مقيمٍ من الجنسية اليمنية؛ لتورطه في قَتل مواطن طعنًا.وكشفت التحقيقات، أن اليمني قتل المواطن إثر مشاجرة وقعت بينهما بمحافظة عنيزة، كما بنقل الجثمان وأخفاه في منطقة صحراوية.وقال المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط المقيم، وهو في العقد الثالث من العمر.وأكد أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية؛ أقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.تعتبر مديرية الأمن العام السعودي، هي أحد المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مكلفة بمهمة الحفاظ على النظام ومكافحة الجريمة وحماية المقدسات ومكافحة الإرهاب وتأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر، ليتسنى لهم تأدية مناسكهم وعبادتهم بحرية كاملة وأمان تامٍ.ويمتلك الأمن العام السعودي، رسالة وهي تحقيق المحافظة على النظام العام وتوفير التغطية الأمنية لكافة المواقع على أراضي المملكة العربية السعودية وسفاراتها في الخارج وحماية المقدسات وأرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين ومنع وقمع الجريمة قبل وقوعها والقبض على مرتكبيها عند وقوعها لتقديمهم للعدالة باستخدام الوسائل النظامية والفنية ودعم وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيق السلامة المرورية وتأهيل منسوبيه على استخدام أحدث التقنيات وأفضل الأساليب لأداء مهامه الرئيسية وتطوير كافة الخدمات الأمنية.*حفظ النظام العام وصيانته ومنع الجريمة قبل وقوعها.*الحد من نسبة ارتفاع الجرائم الفردية والمنظمة والسيطرة عليها.*تحقيق التغطية الأمنية الملائمة لمواجهة الجريمة داخل حدود المملكة على أراضيها.*ضبط مرتكبي الجرائم الفردية والمنظمة وتسليمهم للعدالة.*مكافحة العمليات الإرهابية بأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية والمادية وقمع أعمال الشغب والتمرد والفوضى في المناسبات وتحقيق استتباب الأمن والقبض على مرتكبي ومنظمي هذه الأعمال وتوفير الحماية لسفارات السعودية في الخارج.*حماية الأرواح على الطرق العامة ورفع مستوى السلامة المرورية.*ضمان أمن الحج والعمرة بمشاركة الأجهزة الحكومية الأخرى بما يحقق الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن.*ضمان الحقوق الخاصة والعامة ومساندة القضاء في هذا الجانب.