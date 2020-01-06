



وزارة العمل العراقية | الأن link رابط التسجيل في إستمارة وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية وشروط التقديم









أعلنت وزارة العمل في العراق عن توفير فرص عمل للشباب في العراق، وخاصة الخريجين، بالإضافة إلى المؤهلات الأخرى، ولهذا تم الإعلان عن وجود استمارة تعيينات يقوم الشاب بكتابة البيانات التي تتواجد في هذه الاستمارة، ولقد طرح الموقع الاستمارة للشباب يمكنكم الدخول عليه بكل سهولة، وبهذا يكون هناك لأي فرد فرصة في التقديم، بالإضافة إلى كون هذا الأمر يعد من التسهيلات التي تقوم بها الحكومة العراقية بدلًا من الذهاب إلى المكاتب لتقديم الأوراق اللازمة.





يستمر عمليات البحث عن رابط استمارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2020 في العراق،والتي نقدمها لكافة المواطنين في تلك الفترة ،والتي بدأت منذ يوم 29 من ديسمبر الماضي ،وقد يستمر عمليات التسجيل حتي يوم 9 من يناير القادم،لذا يتوافد الكثيرون بالبحث عن رابط تسجيل استمارة وزارة العمل.





التسجيل في استمارة وزارة العمل العراقية

دشنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق هذه الاستمارة لكافة الشباب العراقيين لكي يتقدموا إلى هذه الوظائف المعلنة، ووضعت الوزارة مدة للانتهاء من التقديم إلى هذه الاستمارة، فموعد الانتهاء من التقديم لهذه الاستمارة هو 7 يناير من هذا العام 2020، وحرصت الوزارة على أن تؤكد لكون الراغبين في التسجيل بكتابة الاستمارة، أن يكون التسجيل مرة واحدة فقط لا غير.





التقديم علي استمارة وزارة العمل العراق 2020

جدير بالذكر أن هذه الاستمارة لا يمكن أن تقوم بكتابتها في أي وقت، بل لا بد وأن تنتظر حتى يكون وقت العمل الرسمي في المؤسسات متاح، فالموقع لا يعمل إلا في هذه المواعيد الرسمية، فلا يمكنك التسجيل في أي وقت، ولا بد من توافر العديد من الشروط عند التقديم في كتابة هذه الاستمارة، وسوف نخبرك هنا بهذه الشروط التي يجب توافرها في الشاب العراقي عند كتابة استمارة العمل.





شروط التقديم علي استمارة وزارة العمل العراق 2020

قبل الدخول إلى هذا الرابط استمارة العمل الإلكترونية، يجب التعرف على هذه الشروط التي يجب توافرها في الشاب عند التقديم على الوظيفة، ومن هذه الشروط ما يلي:





أن يكون الشاب عمره لا يقل عن 18 سنة، ولا يزيد عن 45 سنة.

أن يكون حامل للمؤهلات العليا، أو المتوسطة، ولكن الأفضلية سوف تكون لأصحاب المؤهلات العليا.

رابط التسجيل علي إستمارة تعيينات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2020





يمكن لكافة المقبلين علي التسجيل في تلك الإستمارة أن يقوموا بالوصول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل من هنا لكي يتم إجراء كافة التسجيلات لإتمام عملية ملئ إستمارة وزارة العمل.





وزارة العمل العراقية | الأن link رابط التسجيل في إستمارة وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية وشروط التقديم







